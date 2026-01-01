Чи буде вихідний 8 березня 2026 року в Україні: державне свято чи робочий день





Чи святкуватимуть 8 березня в Україні 2026 року та який статус має це свято — розповідаємо далі.



Чи скасували 8 березня в Україні



Станом на сьогодні 8 березня офіційно залишається державним святом — Міжнародним жіночим днем. Його статус закріплений у чинному законодавстві: стаття 73 Кодексу законів про працю України включає цю дату до переліку святкових і неробочих днів.



Чи святкує Україна 8 березня та чи є вихідний



Водночас під час воєнного стану діють особливі правила. Закон України № 2136-IX від 15 березня 2022 року, який регулює трудові відносини в умовах війни, передбачає тимчасове призупинення норм щодо святкових і неробочих днів.



Це означає, що навіть попри офіційний статус свята, додаткового вихідного або перенесення дня відпочинку немає. Так, 2025 року 8 березня припадало на суботу й не переносилося на понеділок — день залишився звичайним вихідним за календарем, без жодних компенсацій, пов’язаних саме зі святом.



8 березня в Україні: дискусії та законодавчі ініціативи

В Україні неодноразово порушували питання перегляду формату святкування 8 березня та відмови від радянських смислів, з якими цей день асоціюється для частини суспільства. Однією з найрезонансніших пропозицій стала ідея запровадити замість нього День української жінки — 25 лютого, в день народження Лесі Українки.



Цю ініціативу було оформлено як законопроєкт № 9009, який передбачав скасування 8 березня як державного свята та встановлення нової дати. Однак документ не набув чинності та не вплинув на чинний правовий статус Міжнародного жіночого дня.



Чи святкують 8 березня в Україні зараз



Отже, нині 8 березня залишається державним святом в Україні, проте під час воєнного стану воно не супроводжується додатковим вихідним. Жодних законів, які б офіційно скасовували це свято або переносили його на іншу дату, ухвалено не було. Всі пропозиції щодо зміни назви чи дати наразі залишаються на рівні ініціатив.



Для багатьох українців 8 березня й надалі є приводом сказати жінкам слова вдячності — за силу, турботу, витримку та підтримку, які особливо відчутні в непрості часи.

