Яким буде початок весни на Волині: прогноз погоди на березень
Сьогодні, 08:20
Березень на Волині обіцяє бути теплішим, ніж зазвичай, проте про остаточне прощання із зимою говорити зарано. Синоптики прогнозують мінливу погоду з характерними для перехідного періоду опадами.
Про загальні тенденції першого весняного місяця журналістам ВСН розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
За попередніми розрахунками, середня температура повітря в березні очікується на два градуси вищою за норму. При цьому кількість опадів упродовж місяця прогнозується в межах норми — близько 38 міліметрів.
«Перший тиждень березня буде досить комфортним та переважно без істотних опадів. Температура в цей період очікується дещо вищою за норму. Проте вже у другій декаді ми очікуємо проходження атмосферних фронтів, які принесуть із собою опади», — зазначили метеорологи.
Фахівці попереджають, що березень на Волині традиційно характеризується нестабільністю. Хоча вдень дедалі частіше пануватиме плюсова температура, нічні морози ще нагадуватимуть про себе.
«Березень — це перехідний період. Хоча переважатиме дощ, уночі все ще можливий сніг та мокрий сніг. Стійкого тепла поки немає, тому зимові опади цілком імовірні, особливо у першій половині місяця», — пояснили у гідрометцентрі.
Нині волинянам варто готуватися до "температурних гойдалок": сонячні та теплі дні на початку місяця згодом зміняться на дощову та вітряну погоду в другій половині березня.
