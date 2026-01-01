Яким буде початок весни на Волині: прогноз погоди на березень

Яким буде початок весни на Волині: прогноз погоди на березень
Березень на Волині обіцяє бути теплішим, ніж зазвичай, проте про остаточне прощання із зимою говорити зарано. Синоптики прогнозують мінливу погоду з характерними для перехідного періоду опадами.

Про загальні тенденції першого весняного місяця журналістам ВСН розповіли у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

За попередніми розрахунками, середня температура повітря в березні очікується на два градуси вищою за норму. При цьому кількість опадів упродовж місяця прогнозується в межах норми — близько 38 міліметрів.

«Перший тиждень березня буде досить комфортним та переважно без істотних опадів. Температура в цей період очікується дещо вищою за норму. Проте вже у другій декаді ми очікуємо проходження атмосферних фронтів, які принесуть із собою опади», — зазначили метеорологи.

Фахівці попереджають, що березень на Волині традиційно характеризується нестабільністю. Хоча вдень дедалі частіше пануватиме плюсова температура, нічні морози ще нагадуватимуть про себе.

«Березень — це перехідний період. Хоча переважатиме дощ, уночі все ще можливий сніг та мокрий сніг. Стійкого тепла поки немає, тому зимові опади цілком імовірні, особливо у першій половині місяця», — пояснили у гідрометцентрі.

Нині волинянам варто готуватися до "температурних гойдалок": сонячні та теплі дні на початку місяця згодом зміняться на дощову та вітряну погоду в другій половині березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, прогноз погоди, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рівнянин обчистив шкільне укриття на Волині
Сьогодні, 09:26
Росіяни готують нові обстріли по українській інфраструктурі, - Зеленський
Сьогодні, 09:21
Яким буде початок весни на Волині: прогноз погоди на березень
Сьогодні, 08:20
Перевірте свої гаманці: які купюри не прийматимуть у магазинах і банках від 2 березня
Сьогодні, 07:15
Чи буде вихідний 8 березня 2026 року в Україні: державне свято чи робочий день
Сьогодні, 05:17
Медіа
відео
1/8