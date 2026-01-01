Великому Кобзарю – 212: луцькі театрали зняли щемливе відео

Великому Кобзарю – 212: луцькі театрали зняли щемливе відео
Артисти Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка до 212-ої річниці від дня народження Великого Кобзаря зняли зворушливе відео.

Ролик опублікували на сторінці у фейсбуці.

"9 березня – 212-та річниця від дня народження Великого Кобзаря. З днем народження, Тарасе Григоровичу", - йдеться в повідомленні.

Його слово є важливою частиною духовної спадщини українського народу і об’єднує всіх українців задля щасливого мирного майбутнього нашої країни. Бо навіть через століття рядки Тараса Шевченка лишаються і досі актуальні.

"Боріться – поборете, Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас слава, і воля святая!"



Теги: Тарас Шевченко, театр, Луцьк
