Здійснив сотні бойових вильотів: загинув льотчик і командир 39 бригади тактичної авіації Олександр Довгач
Сьогодні, 16:32
9 березня на східному напрямку загинув льотчик Олександр Довгач, який був командиром 39 бригади тактичної авіації, що базується в Житомирській області.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Обставини загибелі льотчика з’ясовують.
«Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний», — розповіли про загиблого в Повітряних силах.
30 вересня 2025 року Довгач отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Обставини загибелі льотчика з’ясовують.
«Він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку, засоби зв’язку ворога. Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний», — розповіли про загиблого в Повітряних силах.
30 вересня 2025 року Довгач отримав звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Справжня весна: на Волині повітря прогріється до 18° тепла
Сьогодні, 17:07
Наздогнали авто та силою забрали військовозобов'язаного: на Волині поліція встановила усіх учасників інциденту з ТЦК
Сьогодні, 16:47
Здійснив сотні бойових вильотів: загинув льотчик і командир 39 бригади тактичної авіації Олександр Довгач
Сьогодні, 16:32