На Волині затримали 18-річного мотоцикліста без прав
Сьогодні, 18:10
Учора на дорожній станції патрульної поліції правоохоронці зупинили мотоцикл Rider за порушення ПДР.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Інспектори перевірили документи та встановили, що 18-річний керманич не має посвідчення водія, оскільки ніколи його не отримував.
Поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
"Мотоцикл — це не лише про швидкість і драйв, а й про відповідальність. Тож перш ніж сідати за кермо — подбайте про наявність відповідного права", - наголошують у патрульній поліції.
