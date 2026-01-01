На Волині затримали 18-річного мотоцикліста без прав

На Волині затримали 18-річного мотоцикліста без прав
Учора на дорожній станції патрульної поліції правоохоронці зупинили мотоцикл Rider за порушення ПДР.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори перевірили документи та встановили, що 18-річний керманич не має посвідчення водія, оскільки ніколи його не отримував.

Поліцейські винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

"Мотоцикл — це не лише про швидкість і драйв, а й про відповідальність. Тож перш ніж сідати за кермо — подбайте про наявність відповідного права", - наголошують у патрульній поліції.

Теги: Волинь, мотоцикліст
