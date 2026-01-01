На Волині знайшли тіло чоловіка: що відомо





Про це виданню



На місці події працює слідчо-оперативна група.



Як зазначила начальниця відділу комунікації ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, при чоловіку був документ, що посвідчує особу – встановлюють, чи це дійсно він, бо труп дуже давній.



«Ознак насильницької смерті немає. Тіло відправлено на СМЕ для встановлення причин смерті», - додала речниця ГУНП у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 9 березня, у Володимирі виявили тіло чоловіка.Про це виданню ВСН повідомили в поліції.На місці події працює слідчо-оперативна група.Як зазначила начальниця відділу комунікації ГУНП у Волинській області, при чоловіку був документ, що посвідчує особу – встановлюють, чи це дійсно він, бо труп дуже давній.«Ознак насильницької смерті немає. Тіло відправлено на СМЕ для встановлення причин смерті», - додала речниця ГУНП у Волинській області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію