На Волині знайшли тіло чоловіка: що відомо

На Волині знайшли тіло чоловіка: що відомо
У понеділок, 9 березня, у Володимирі виявили тіло чоловіка.

Про це виданню ВСН повідомили в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Як зазначила начальниця відділу комунікації ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, при чоловіку був документ, що посвідчує особу – встановлюють, чи це дійсно він, бо труп дуже давній.

«Ознак насильницької смерті немає. Тіло відправлено на СМЕ для встановлення причин смерті», - додала речниця ГУНП у Волинській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тіло, смерть, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині призупинили опалення
Сьогодні, 21:45
На Волині знайшли тіло чоловіка: що відомо
Сьогодні, 21:15
Чому не всі пільговики їздять у луцьких тролейбусах безплатно: неочікуване пояснення
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 10 березня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 73-річний майстер створює дерев’яний посуд та човни-каное
Сьогодні, 19:05
Медіа
відео
1/8