На Волині знайшли тіло чоловіка: що відомо
Сьогодні, 21:15
У понеділок, 9 березня, у Володимирі виявили тіло чоловіка.
Про це виданню ВСН повідомили в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Як зазначила начальниця відділу комунікації ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, при чоловіку був документ, що посвідчує особу – встановлюють, чи це дійсно він, бо труп дуже давній.
«Ознак насильницької смерті немає. Тіло відправлено на СМЕ для встановлення причин смерті», - додала речниця ГУНП у Волинській області.
