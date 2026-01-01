Вчительку, яка послала нах*й батьків, а вдову воїна – на нуль, відсторонили від роботи





Про це у коментарі журналістам сайту Людмила Тішкова.



«На даний час здійснюється службове розслідування, педагог відсторонений від виконання посадових обов'язків. Згідно з законом, розслідування триватиме близько місяця. Туди також залучена поліція, вони теж були присутні. Я не маю права озвучувати, що на неї чекає, поки немає висновків розслідування», – каже очільниця закладу освіти.



Зі слів Людмили Тішкової, зараз вирішують, хто буде займатися з дітьми замість цього педагога.



Зазначимо, причиною конфлікту нібито стало те, що вчитель-логопед Деркач Івана Олександрівна прийшла забирати дитину на логопедичні заняття після уроків.



«Дитина повідомила, що сьогодні на заняття не буде йти, бо мама буде його забирати додому. На це вчитель стала насильно забирати дитину. Вчителька, звичайно, сказала, що мама просила дитину не забирати», – говорить директорка.



Після цього логопед перейшла на особисті образи, не пов'язані з освітнім процесом. Вона почала принижувати вчительку Савчук Тамару Василівну, зачепила навіть її загиблого на війні чоловіка, якого поховали півтора місяця тому. Усе це відбувалося в класі в присутності учнів, були й деякі батьки. Зі слів вчительки молодших класів, словесної перепалки між нею і логопедом не було.



«Я тільки слухала те, як вона мене ображала безкінця. Сказала, що мене треба "на нуль", тому що я нікчемна вчителька, щоб я там варила борщі. Я сказала: "Я то на нуль поїду. Я вмію борщі варити. Але як ви можете мені такі речі говорити, коли недавно мені звідти привезли чоловіка, якого я щойно поховала, а воно сказала, що "так тобі і треба. Добре, що його загребли і зарили», – розповідає вчителька.



І вчителі, і батьки були шоковані. До ліцею викликали поліцію. Батьки прийшли до логопеда заступитися за вчительку. Натомість почулу нецензурну лайку, попри те, що в кабінеті логопеда перебувала дитина.

Логопед у Камінь-Каширському ліцеї №1 втрапила у скандал – жінка лаялася в бік батьків та ображала вчительку молодших класів. Зараз цією справою займаються правоохоронці, а працівницю закладу відсторонили від роботи.Про це у коментарі журналістам сайту «Конкурент» розповіла директорка ліцею«На даний час здійснюється службове розслідування, педагог відсторонений від виконання посадових обов'язків. Згідно з законом, розслідування триватиме близько місяця. Туди також залучена поліція, вони теж були присутні. Я не маю права озвучувати, що на неї чекає, поки немає висновків розслідування», – каже очільниця закладу освіти.Зі слів Людмили Тішкової, зараз вирішують, хто буде займатися з дітьми замість цього педагога.Зазначимо, причиною конфлікту нібито стало те, що вчитель-логопедприйшла забирати дитину на логопедичні заняття після уроків.«Дитина повідомила, що сьогодні на заняття не буде йти, бо мама буде його забирати додому. На це вчитель стала насильно забирати дитину. Вчителька, звичайно, сказала, що мама просила дитину не забирати», – говорить директорка.Після цього логопед перейшла на особисті образи, не пов'язані з освітнім процесом. Вона почала принижувати вчительку, зачепила навіть її загиблого на війні чоловіка, якого поховали півтора місяця тому. Усе це відбувалося в класі в присутності учнів, були й деякі батьки. Зі слів вчительки молодших класів, словесної перепалки між нею і логопедом не було.«Я тільки слухала те, як вона мене ображала безкінця. Сказала, що мене треба "на нуль", тому що я нікчемна вчителька, щоб я там варила борщі. Я сказала: "Я то на нуль поїду. Я вмію борщі варити. Але як ви можете мені такі речі говорити, коли недавно мені звідти привезли чоловіка, якого я щойно поховала, а воно сказала, що "так тобі і треба. Добре, що його загребли і зарили», – розповідає вчителька.І вчителі, і батьки були шоковані. До ліцею викликали поліцію. Батьки прийшли до логопеда заступитися за вчительку. Натомість почулу нецензурну лайку, попри те, що в кабінеті логопеда перебувала дитина.

