У Ковельському районі продають діючий магазин за 5 мільйонів





Така інформація казана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, пише



Об'єкт знаходиться у селищі Головне Ковельського району. Магазин має площу 280 м² і розташований на власній земельній ділянці (7 соток). У приміщенні зроблено сучасний ремонт, встановлені панорамні вікна, кондиціонери, системи охорони та пожежна сигналізація. Будівля повністю автономна, є своя котельня, свердловина на воду та септик.



Усередині залишаються всі меблі та техніка: холодильники, мікрохвильова піч та кулер. Біля магазину облаштована парковка для клієнтів та зручний асфальтований під'їзд.



Продаж відбувається без комісії для покупця. Вартість — 5 267 495 гривень або 120 000 $

