У Ковельському районі продають діючий магазин за 5 мільйонів

У Ковельському районі продають діючий магазин за 5 мільйонів
На Волині виставлено на продаж діючий продуктовий магазин, що працює як готовий бізнес. Будівля стоїть окремо у самому центрі населеного пункту, де поруч ринок, автовокзал та житлові будинки.

Така інформація казана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX, пише ВСН.

Об'єкт знаходиться у селищі Головне Ковельського району. Магазин має площу 280 м² і розташований на власній земельній ділянці (7 соток). У приміщенні зроблено сучасний ремонт, встановлені панорамні вікна, кондиціонери, системи охорони та пожежна сигналізація. Будівля повністю автономна, є своя котельня, свердловина на воду та септик.

Усередині залишаються всі меблі та техніка: холодильники, мікрохвильова піч та кулер. Біля магазину облаштована парковка для клієнтів та зручний асфальтований під'їзд.

Продаж відбувається без комісії для покупця. Вартість — 5 267 495 гривень або 120 000 $

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: нерухомість, продаж, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Планували на цей тиждень, але відклали: Зеленський назвав причину паузи у переговорах
Сьогодні, 23:19
У Ковельському районі продають діючий магазин за 5 мільйонів
Сьогодні, 22:43
Вчительку, яка послала нах*й батьків, а вдову воїна – на нуль, відсторонили від роботи
Сьогодні, 22:12
У місті на Волині призупинили опалення
Сьогодні, 21:45
На Волині знайшли тіло чоловіка: що відомо
Сьогодні, 21:15
Медіа
відео
1/8