Якою буде погода у Луцьку та на Волині 10 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 10 березня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 0-2° морозу, вдень 14-16° тепла.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 12-17° тепла.
