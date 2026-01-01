Якою буде погода у Луцьку та на Волині 10 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 10 березня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.



Температура вночі 0-2° морозу, вдень 14-16° тепла.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.



Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура вночі 0-2° морозу, вдень 14-16° тепла.Невелика хмарність. Без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 12-17° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію