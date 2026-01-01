Чи очікувати магнітні бурі 10 березня: прогноз

У вівторок, 10 березня, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 3 (зелений рівень), що свідчить про незначне підвищення магнітної активності. Магнітна буря не прогнозується, магнітне поле залишатиметься відносно стабільним.Про це повідомляє meteoagent.За даними Meteoprog, впродовж минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися шість спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів M-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.