Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 10 березня
Сьогодні, 03:11
Долар офіційно подорожчав на 17 копійок, євро теж подорожчало на 17 копійок.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.
Офіційні курси валют на вівторок, 10 березня, становитимуть:
1 долар США – 43,89 грн (43,72 грн станом на 9 березня);
1 євро – 50,71 грн (50,54 грн станом на 9 березня).
