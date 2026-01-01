Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 10 березня





Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.



Офіційні курси валют на вівторок, 10 березня, становитимуть:



1 долар США – 43,89 грн (43,72 грн станом на 9 березня);



1 євро – 50,71 грн (50,54 грн станом на 9 березня).

Долар офіційно подорожчав на 17 копійок, євро теж подорожчало на 17 копійок.

