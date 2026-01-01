Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 10 березня

Долар та євро дорожчають: Нацбанк оголосив курс гривні на 10 березня
Долар офіційно подорожчав на 17 копійок, євро теж подорожчало на 17 копійок.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Офіційні курси валют на вівторок, 10 березня, становитимуть:

1 долар США – 43,89 грн (43,72 грн станом на 9 березня);

1 євро – 50,71 грн (50,54 грн станом на 9 березня).

