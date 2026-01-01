Борщовий набір дешевшає: що зараз відбувається з цінами на овочі та фрукти





Про це пише



Ринок овочів: що продається найкраще



Лідером торговельних майданчиків залишається білокачанна капуста — на неї припадає кожне шосте оголошення, а пропозиція товару продовжує зростати. Водночас аналітики фіксують активізацію продажів інших ключових овочів:



Цибуля та морква: їхня частка на ринку зростає. До речі, у південних регіонах України вже стартувала посівна кампанія ранньої моркви.



Картопля: кількість продавців скоротилася на третину, водночас половина пропозицій стосується насіннєвої продукції.



Сезонні овочі: збільшується пропозиція огірків та редиски, тоді як пекінську капусту та редьку пропонували рідше.



У фруктовому кошику беззаперечним лідером залишається яблуко, обсяги пропозицій якого продовжують збільшуватися. Також до списку товарів, що найчастіше продаються, повернулася груша, тоді як активність продажів винограду з Узбекистану, навпаки, знизилася.



Порівняння з минулим роком



Ситуація на ринку суттєво відрізняється від минулорічної.



Торік лідером продажів була ріпчаста цибуля, проте її вартість була вищою, ніж зараз.



Наразі найбільший інтерес у покупців викликають картопля, цибуля та яблука. Для порівняння, торік у цей самий період користувачі найчастіше закуповували буряки та цибулю, а на ринку з’являлися лише перші пропозиції томатів з Єгипту.



Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень



Овочі в Україні минулого тижня переважно дешевшали. Знизились ціни на білокачанну капусту, картоплю, моркву, помідори, цвітну капусту, броколі, а також пекінську капусту та часник.



Серед зелені продовжив дешевшати салат, тоді як ціни на зелену цибулю та кріп зросли.



Цитрусові фрукти, а також хурма здешевшали, тоді як авокадо та гранат зросли в ціні.

