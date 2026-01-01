Борщовий набір дешевшає: що зараз відбувається з цінами на овочі та фрукти
Сьогодні, 07:15
На вітчизняному ринку овочів і фруктів спостерігається зміна цінових та асортиментних трендів. Зокрема, аналітики зазначають, що ріпчаста цибуля зараз коштує відчутно дешевше, ніж у аналогічний період минулого року.
Про це пише East Fruit.
Ринок овочів: що продається найкраще
Лідером торговельних майданчиків залишається білокачанна капуста — на неї припадає кожне шосте оголошення, а пропозиція товару продовжує зростати. Водночас аналітики фіксують активізацію продажів інших ключових овочів:
Цибуля та морква: їхня частка на ринку зростає. До речі, у південних регіонах України вже стартувала посівна кампанія ранньої моркви.
Картопля: кількість продавців скоротилася на третину, водночас половина пропозицій стосується насіннєвої продукції.
Сезонні овочі: збільшується пропозиція огірків та редиски, тоді як пекінську капусту та редьку пропонували рідше.
У фруктовому кошику беззаперечним лідером залишається яблуко, обсяги пропозицій якого продовжують збільшуватися. Також до списку товарів, що найчастіше продаються, повернулася груша, тоді як активність продажів винограду з Узбекистану, навпаки, знизилася.
Порівняння з минулим роком
Ситуація на ринку суттєво відрізняється від минулорічної.
Торік лідером продажів була ріпчаста цибуля, проте її вартість була вищою, ніж зараз.
Наразі найбільший інтерес у покупців викликають картопля, цибуля та яблука. Для порівняння, торік у цей самий період користувачі найчастіше закуповували буряки та цибулю, а на ринку з’являлися лише перші пропозиції томатів з Єгипту.
Як змінилися ціни на овочі та фрукти за тиждень
Овочі в Україні минулого тижня переважно дешевшали. Знизились ціни на білокачанну капусту, картоплю, моркву, помідори, цвітну капусту, броколі, а також пекінську капусту та часник.
Серед зелені продовжив дешевшати салат, тоді як ціни на зелену цибулю та кріп зросли.
Цитрусові фрукти, а також хурма здешевшали, тоді як авокадо та гранат зросли в ціні.
