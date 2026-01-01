Колишня військова лікарка у Дніпрі «проконсультувала» 300 ухилянтів і заробила мільйони

У Дніпрі ДБР викрило колишню військову лікарку, яка продавала фальшиві медичні висновки про непридатність до служби та навчала ухилянтів, як поводитися на ВЛК.Про це повідомляє ДБР.Вчергове схему викрили у Дніпрі. Її організувала колишня військова лікарка. Після звільнення з госпіталю вона почала за гроші організовувати отримання військовозобов’язаними медичних висновків про непридатність до служби.За даними слідства, жінка використовувала свої професійні зв’язки, щоб оформлювати фіктивні довідки, вигадані діагнози та інші медичні документи. На їх підставі військовозобов’язаних визнавали непридатними або обмежено придатними до служби.Крім того, вона детально інструктувала «клієнтів», як поводитися під час проходження військово-лікарської комісії: які скарги озвучувати, як відповідати на запитання лікарів і які симптоми імітувати під час огляду.Окрему увагу жінка приділяла зовнішньому вигляду військовозобов’язаних. Вона радила приходити на ВЛК у простому одязі, поводитися стримано та не демонструвати достаток. Зокрема рекомендувала залишати вдома дорогі смартфони, у тому числі iPhone, щоб не привертати зайвої уваги членів комісії.За попередніми оцінками, послугами схеми могли скористатися щонайменше 300 осіб. ДБР ініціюватиме перегляд виданих на підставі таких документів медичних висновків.В одному із задокументованих епізодів фігурантка пообіцяла військовозобов’язаному оформити непридатність до служби за 20 тис. доларів США. За ці гроші вона мала підготувати фіктивні медичні документи та забезпечити відповідний висновок ВЛК. Під час передачі першої частини неправомірної вигоди — 9 тис. доларів США — її затримали.Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1,5 млн грн у різній валюті, чорнові записи, штампи та печатки медичних установ, бланки одного з районних ТЦК, а також медичну документацію інших осіб, які очікували виготовлення фіктивних висновків.Колишню військовослужбовицю затримано.Фігурантці повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.Працівники ДБР також встановлюють усіх можливих учасників оборудки, зокрема перевіряють причетність окремих лікарів ВЛК та працівників ТЦК.Процесуальне керівництво здійснює Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.