Біля Куп'янська загинув воїн з Волині Анатолій Баранось

3 березня 2026 року поблизу населеного пункту Садове Куп’янського під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини загинув житель села Самоволя, військовослужбовець, 20.11.1976 року народження.Про це повідомили у Павлівській громаді."Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вірний син своєї землі, який віддав найдорожче – життя, за мир і благополуччя у своїй країні. Вічна пам'ять і вічна слава!", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять додатково.