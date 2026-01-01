Біля Куп'янська загинув воїн з Волині Анатолій Баранось

Біля Куп'янська загинув воїн з Волині Анатолій Баранось
3 березня 2026 року поблизу населеного пункту Садове Куп’янського під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини загинув житель села Самоволя, військовослужбовець БАРАНОСЬ Анатолій Анатолійович, 20.11.1976 року народження.

Про це повідомили у Павлівській громаді.

"Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами. Вірний син своєї землі, який віддав найдорожче – життя, за мир і благополуччя у своїй країні. Вічна пам'ять і вічна слава!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час поховання Героя повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

