На Волині затримали палія сухої трави

На Волині «господарі» продовжують завдавати шкоду природі та сусідам — тільки з початку весни зареєстровано 4 пожежі, площа загорань понад 4,5 га.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні у селі Бахів Дубівської громади на Ковельщині офіцер-рятувальник ДСНС Служба порятунку Ковельщини встановив винуватця загорання.

Ним виявився чоловік 1958 р.н., йому загрожує штраф у сумі від 3 060 до 6 120 грн. відповідно до ст. 77-1 КупАП.

"Закликаємо громадян не випалювати суху траву та рослинні залишки, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголошують рятувальники.
