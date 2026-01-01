На Волині затримали палія сухої трави





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні у селі Бахів Дубівської громади на Ковельщині офіцер-рятувальник ДСНС Служба порятунку Ковельщини встановив винуватця загорання.



Ним виявився чоловік 1958 р.н., йому загрожує штраф у сумі від 3 060 до 6 120 грн. відповідно до ст. 77-1 КупАП.



"Закликаємо громадян не випалювати суху траву та рослинні залишки, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголошують рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині «господарі» продовжують завдавати шкоду природі та сусідам — тільки з початку весни зареєстровано 4 пожежі, площа загорань понад 4,5 га.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні у селі Бахів Дубівської громади на Ковельщині офіцер-рятувальник ДСНС Служба порятунку Ковельщини встановив винуватця загорання.Ним виявився чоловік 1958 р.н., йому загрожує штраф у сумі від 3 060 до 6 120 грн. відповідно до ст. 77-1 КупАП."Закликаємо громадян не випалювати суху траву та рослинні залишки, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголошують рятувальники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію