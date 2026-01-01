На Волині затримали палія сухої трави
Сьогодні, 17:07
На Волині «господарі» продовжують завдавати шкоду природі та сусідам — тільки з початку весни зареєстровано 4 пожежі, площа загорань понад 4,5 га.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні у селі Бахів Дубівської громади на Ковельщині офіцер-рятувальник ДСНС Служба порятунку Ковельщини встановив винуватця загорання.
Ним виявився чоловік 1958 р.н., йому загрожує штраф у сумі від 3 060 до 6 120 грн. відповідно до ст. 77-1 КупАП.
"Закликаємо громадян не випалювати суху траву та рослинні залишки, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні у селі Бахів Дубівської громади на Ковельщині офіцер-рятувальник ДСНС Служба порятунку Ковельщини встановив винуватця загорання.
Ним виявився чоловік 1958 р.н., йому загрожує штраф у сумі від 3 060 до 6 120 грн. відповідно до ст. 77-1 КупАП.
"Закликаємо громадян не випалювати суху траву та рослинні залишки, а також неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки", - наголошують рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Біля Куп'янська загинув воїн з Волині Анатолій Баранось
Сьогодні, 18:06
На Волині затримали палія сухої трави
Сьогодні, 17:07
Українські бійці збили російський вертоліт над Чорним морем
Сьогодні, 16:40
У Луцьку патрульні затримали 29-річного водія без прав
Сьогодні, 16:10