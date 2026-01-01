У Луцьку патрульні затримали 29-річного водія без прав

У Луцьку патрульні виявили водія, позбавленого права керування.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні поліцейські зупинили автомобіль Toyota за порушення правил дорожнього руху. Причиною стала забрудненість номерного знака — символи на ньому були настільки нечитабельні, що їх неможливо було розпізнати з визначеної законодавством відстані.Під час перевірки документів інспектори з’ясували, що 29-річний водій позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду, тож кермувати він не має права.Патрульні винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення правил використання номерних знаків) КУпАП.