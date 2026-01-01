З російського полону звільнили ще 200 українців

Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому.Про це повідомив президентЦе другий обмін від початку року. Домовленість про нього досягнули на переговорах України, США і Росії."Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці.Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому – це результат сили українських захисників", - йдеться в повідомленні.