У ніч проти 29 березня Україна перейде на літній час

Переведення годинників на території України на зимовий і літній час триває вже понад чотири десятиліття – в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. Вперше сезонне переведення годинників для українців відбулося у 1981 році, коли це запровадили в СРСР. А от у незалежній Україні літній і зимовий час уніфікували у 1990-х роках, ухваливши постанову Кабінету міністрів № 509 «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.



У липні 2024 року Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала сезонне переведення часу, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат. У серпні того ж року закон направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, однак він його не підписав.



У перший тиждень після переведення стрілок годинника лікарі радять обмежити фізичні та розумові навантаження, оскільки у цей час відбувається певна перебудова нервової системи на новий ритм. Її по змозі треба стимулювати ранковим контрастним душем. Людям із хронічними захворюваннями, а також тим, хто має підвищенний артеріальний тиск, протягом двох-трьох тижнів потрібно ретельніше стежити за своїм станом.



Загалом медики радять не забувати про правила здорового способу життя. Найпростіший спосіб вберегтися від перевтоми – добре висипатися. У період після переведення годинника треба лягати спати на півтори години раніше, а також проводити якнайбільше часу на свіжому повітрі, не нехтувати прогулянками перед сном. З огляду на додатковий стрес лікарі рекомендують обмежити вживання кави, чорного чаю і особливо алкогольних напоїв - краще замінити їх зеленим або трав'яним чаєм.



Крім цього, медики закликають звернути увагу на свій раціон, адже навесні людям бракує вітамінів, тож за день потрібно з'їдати до 400 грамів овочів та фруктів.

