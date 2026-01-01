Лучанин - чемпіон України серед спортсменів Спеціальної Олімпіади

Лучанин Святослав Домбік здобув першість на чемпіонаті України з пауерліфтингу серед спортсменів Спеціальної Олімпіади.

Про це 5 березня повідомила Суспільному кураторка відокремленого підрозділу Спеціальної Олімпіади у Волинській області Катерина Свіщева.

Чемпіонат відбувся 4 березня у Чернівцях та тривав один день. Святослав Домбік здобув там перемогу у ваговій категорії до 66 кг та був єдиним представником з Волині.

"Це не лише особисте досягнення Святослава, а й велика спільна перемога всієї команди. Зокрема, тренера Олега Хом'яка, батьків. Ми щиро пишаємося наполегливістю Святослава, силою духу та бажанням рухатися вперед і підкорювати нові вершини", — каже Катерина Свіщева.

Це вже не перша перемога спортсмена на такому чемпіонаті. У жовтні 2025 року Святослав Домбік вдруге став чемпіоном України з класичного пауерліфтингу серед спортсменів Спеціальної Олімпіади в Коломиї, на Івано-Франківщині.

