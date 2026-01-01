Великий обмін: додому повертаються шестеро воїнів з Волині
Сьогодні, 15:27
Шестеро волинян повертаються додому з полону.
Про це повідомили у Волинській ОВА.
"У межах великого обміну полоненими, про який повідомив Президент України Володимир Зеленський, додому повертаються українські захисники. Серед звільнених – також шестеро воїнів з Волині.
Максим Муха (1995 р.н.) з Миляновичів,
Андрій Панасюк (1992 р.н.) із села Чмикос,
Анатолій Тимощук (1974 р.н.) із Ковельського району,
Віталій Мірчук (1990 р.н.) із Луківської громади,
Юрій Ковальчук (1994 р.н.) із села Гораймівка Луцького району,
Михайло Боденко (1981 р.н.) з міста Володимир.
Для їхніх родин і близьких це найочікуваніша новина після довгих місяців тривоги та надії. Розділяємо цю радість разом із громадами та дякуємо всім, хто щоденно працює над поверненням українців з полону. Україна пам’ятає про кожного і продовжує боротьбу за своїх", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому.
