Великий обмін: додому повертаються шестеро воїнів з Волині

Шестеро волинян повертаються додому з полону.Про це повідомили у Волинській ОВА."У межах великого обміну полоненими, про який повідомив Президент України, додому повертаються українські захисники. Серед звільнених – також шестеро воїнів з Волині.Для їхніх родин і близьких це найочікуваніша новина після довгих місяців тривоги та надії. Розділяємо цю радість разом із громадами та дякуємо всім, хто щоденно працює над поверненням українців з полону. Україна пам’ятає про кожного і продовжує боротьбу за своїх", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодніотримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому.