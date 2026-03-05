Українські бійці збили російський вертоліт над Чорним морем





Про це пише



У відомстві зазначили, що уразили російський корабельний протичовновий вертоліт над акваторією Чорного моря.



Також там уточнили, що вертоліт уразили силами та засобами Військово-Морських сил ЗСУ. Інших деталей у повідомленні не навели.



В ніч на 17 лютого в районі села Камишли в тимчасово окупованому Криму українські воїни уразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військово-Морські сили України повідомили, що збили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.Про це пише Українська правда У відомстві зазначили, що уразили російський корабельний протичовновий вертоліт над акваторією Чорного моря.Також там уточнили, що вертоліт уразили силами та засобами Військово-Морських сил ЗСУ. Інших деталей у повідомленні не навели.В ніч на 17 лютого в районі села Камишли в тимчасово окупованому Криму українські воїни уразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію