Українські бійці збили російський вертоліт над Чорним морем
Сьогодні, 16:40
Військово-Морські сили України повідомили, що збили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.
Про це пише Українська правда.
У відомстві зазначили, що уразили російський корабельний протичовновий вертоліт над акваторією Чорного моря.
Також там уточнили, що вертоліт уразили силами та засобами Військово-Морських сил ЗСУ. Інших деталей у повідомленні не навели.
В ніч на 17 лютого в районі села Камишли в тимчасово окупованому Криму українські воїни уразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.
