Українські бійці збили російський вертоліт над Чорним морем
Військово-Морські сили України повідомили, що збили російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27 над акваторією Чорного моря.

Про це пише Українська правда.

У відомстві зазначили, що уразили російський корабельний протичовновий вертоліт над акваторією Чорного моря.

Також там уточнили, що вертоліт уразили силами та засобами Військово-Морських сил ЗСУ. Інших деталей у повідомленні не навели.

В ніч на 17 лютого в районі села Камишли в тимчасово окупованому Криму українські воїни уразили ворожий корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27.

