Українські F-16 три тижні тримали небо без ракет США, - Reuters





Про це повідомляє



Йдеться про ракети класу "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder. Джерела агентства розповіли, що їх дефіцит тривав від кінця листопада до середини грудня - саме тоді, коли країна-агресорка готувала масштабні зимові обстріли України.



На момент призупинення постачань ЗСУ мали обмежену кількість таких ракет для всього ескадрону літаків.



Нестача боєприпасів призвела до того, що українські пілоти змушені були використовувати бортові гармати для знищення дронів та виконували переважно денні бойові вильоти. Нічні місії були значно небезпечнішими, адже саме вночі відбувалися більшість ворожих дронових атак.



Крім того, ЗМУ намагалися повторно використовувати ракети, які не спрацювали під час запусків, після технічного обслуговування.



Ситуація покращилась лише у грудні



Часткове покращення ситуації відбулося в грудні, коли партнери передали Україні нові партії ракет AIM-9. Джерела не розповіли, які саме країни передали боєприпаси Києву.



При цьому інші співрозмовники Reuters зазначили, що останніми місяцями ракети Sidewinder Україні постачали Німеччина та Канада. Крім того, Канада підтвердила передавання додаткових ракет AIM-9 зі своїх складів.



Допомога для України



Нагадаємо, нещодавно генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що пріоритетом для України залишається отримання засобів ППО та артилерії для захисту критичної інфраструктури від російських атак.



Крім того, Рютте уточнив обсяги підтримки - США планують поставити Україні озброєння на загальну суму близько 625 мільйонів доларів у рамках найближчих пакетів допомоги.



Водночас у США тривають політичні дискусії щодо формату підтримки. Зокрема, президент США Дональд Трамп знову заявив, що Україна має отримувати допомогу у формі позики.

