На Волині встановили нову камеру автофіксації порушень ПДР





Обладнання розташоване у селі Колодяжне Ковельського району, у коментарі для Анастасія Кідрук.



Запрацювати комплекс має вже у п’ятницю, 6 березня. Окрім цієї, роботу почнуть ще 37 камер фіксації порушень на дорогах країни.



35 із них встановлять у нових місцях, а 2 прилади відновлять роботу.



