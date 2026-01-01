На Волині встановили нову камеру автофіксації порушень ПДР

На Волині встановили нову камеру автофіксації порушень ПДР
Камеру автофіксації порушень встановили на 82 км+929 автодороги М-19 у напрямку Луцька. Вона фіксуватиме перевищення швидкості понад 50 км/год.

Обладнання розташоване у селі Колодяжне Ковельського району, у коментарі для misto.media зазначила речниця патрульної поліції Волинської області Анастасія Кідрук.

Запрацювати комплекс має вже у п’ятницю, 6 березня. Окрім цієї, роботу почнуть ще 37 камер фіксації порушень на дорогах країни.

35 із них встановлять у нових місцях, а 2 прилади відновлять роботу.

Повний перелік адрес, де розташовані камери, оприлюднили на сайті МВС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, камери, швидкість
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські F-16 три тижні тримали небо без ракет США, - Reuters
Сьогодні, 13:42
На Волині у нацпарку - незаконна рубка дерев на мільйони: судитимуть майстра лісу
Сьогодні, 13:06
На Волині встановили нову камеру автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 12:49
Волинянин Валентин Зубко повертається до рідного дому «на щиті»
Сьогодні, 12:23
Ексначальник управління Волинської ОДА за корупцію отримав рік умовно
Сьогодні, 11:56
Медіа
відео
1/8