На Волині встановили нову камеру автофіксації порушень ПДР
Сьогодні, 12:49
Камеру автофіксації порушень встановили на 82 км+929 автодороги М-19 у напрямку Луцька. Вона фіксуватиме перевищення швидкості понад 50 км/год.
Обладнання розташоване у селі Колодяжне Ковельського району, у коментарі для misto.media зазначила речниця патрульної поліції Волинської області Анастасія Кідрук.
Запрацювати комплекс має вже у п’ятницю, 6 березня. Окрім цієї, роботу почнуть ще 37 камер фіксації порушень на дорогах країни.
35 із них встановлять у нових місцях, а 2 прилади відновлять роботу.
Повний перелік адрес, де розташовані камери, оприлюднили на сайті МВС.
