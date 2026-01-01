На Волині у нацпарку - незаконна рубка дерев на мільйони: судитимуть майстра лісу
Сьогодні, 13:06
Збитки довкіллю на понад 5 млн грн – майстер лісу на Волині постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього майстра лісу Цуманського лісництва філії «Ківерцівське лісове господарство» ДП «Ліси України» за фактом вчинення службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).
Встановлено, що службовець лісового господарства, неналежно виконуючи свої обов'язки, допустив на ввіреному йому обході, у тому числі на території Національного природного парку «Цуманська Пуща», незаконну порубку дерев, унаслідок чого довкіллю заподіяні збитки на суму понад 5 мільйонів гривень.
За ці дії він відповідатиме перед судом.
Зауважимо, що Державною екологічною інспекцією у Волинській області заявлено позов про відшкодування обвинуваченим заподіяних збитків.
Про підозру лісівнику повідомлено в лютому 2026 року.
