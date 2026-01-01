Волинянин Валентин Зубко повертається до рідного дому «на щиті»

Волинянин Валентин Зубко повертається до рідного дому «на щиті»
Завтра, 6 березня, до Устилуга на Волині прибуде жалобний кортеж з тілом загиблого Захисника України — Валентина Зубка.

Про це у фейсбуці повідомила Устилузька міськрада.

О 12:30 траурний кортеж вирушить з Володимира за маршрутом: вул. Шпитальна — вул. Ковельська — вул. Данила Галицького — м. Устилуг до Свято-Вознесенського храму, де розпочнеться чин відспівування загиблого воїна.

Після завершення богослужіння кортеж прямуватиме до кладовища в Устилузі, де і відбудеться поховання.

«Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, утворивши «живий коридор», та, схиливши голови в скорботі, віддати останню шану Валентину Зубку. Вічна пам’ять і слава Герою», - зазначили у міськраді.

Задля вшанування пам’яті загиблого воїна Валентина Зубка в Устилузькій міській територіальній громаді 5-6 березня 2026 року оголошено Днями жалоби. На знак скорботи за загиблим просять:

• забезпечити приспущення Державного Прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності;
• вшанувати пам’ять загиблого військовослужбовця хвилиною мовчання;
• обмежити проведення розважальних заходів на території громади, заборонити звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства.

