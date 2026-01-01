Весняних канікул не буде у 31 школі на Волині: перелік

У більшості ліцеїв та гімназій Волинської області весняні канікули розпочнуться 22 березня і триватимуть тиждень. Єдиної дати початку канікул для всіх шкіл, як і їхньої тривалості, немає. 31 заклад освіти продовжуватиме навчання.

Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.

Весняні канікули у школах Волині

У навчальному році 2025/2026 на Волині функціонують 506 закладів загальної середньої освіти.У школах регіону запланований такий графік весняних канікул:

з 16 по 22 березня — у 13 закладах (1 територіальна громада);

з 22 по 29 березня – у 348 закладах (37 територіальних громад);

з 30 березня по 5 квітня– у 66 закладах (10 територіальних громад);

з 08 по 13 квітня – у 48 закладах (6 територіальних громад).

У зв’язку з тривалим періодом зимових канікул весняних канікул не буде у 31 школі, а саме:

Городищенська ТГ – 7 закладів;

Підгайцівська ТГ – 2 заклади;

Прилісненська ТГ – 4 заклади;

Ратнівська ТГ – 5 закладів;

Самарівська ТГ – 2 заклади;

Сошичненська ТГ – 7 закладів;

Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради;

Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;

Люблинецький ліцей Волинської обласної ради;

Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради.

Коли весняні канікули у Луцьку

Як розповів у коментарі Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, в усіх 38 закладах загальної середньої освіти Луцької громади весняні канікули стартують 23 березня і триватимуть до 29 березня.

"Оскільки ми не виходили на канікули під час блекауту та відключень світла в січні, а йшли на дистанційну форму навчання, то немає необхідності канікули скорочувати чи подовжувати, наприклад, навчання у червні, — сказав Віталій Бондар. — В нас навчання йде за графіком і планом".

Як зазначила начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів. Терміни і тривалість відпочинку школярів визначають педагогічні ради навчальних закладів.

