Весняних канікул не буде у 31 школі на Волині: перелік





Про це в коментарі Наталія Матвіюк.



Весняні канікули у школах Волині



У навчальному році 2025/2026 на Волині функціонують 506 закладів загальної середньої освіти.У школах регіону запланований такий графік весняних канікул:



з 16 по 22 березня — у 13 закладах (1 територіальна громада);



з 22 по 29 березня – у 348 закладах (37 територіальних громад);



з 30 березня по 5 квітня– у 66 закладах (10 територіальних громад);



з 08 по 13 квітня – у 48 закладах (6 територіальних громад).



У зв’язку з тривалим періодом зимових канікул весняних канікул не буде у 31 школі, а саме:



Городищенська ТГ – 7 закладів;



Підгайцівська ТГ – 2 заклади;



Прилісненська ТГ – 4 заклади;



Ратнівська ТГ – 5 закладів;



Самарівська ТГ – 2 заклади;



Сошичненська ТГ – 7 закладів;



Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради;



Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;



Люблинецький ліцей Волинської обласної ради;



Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради.



Коли весняні канікули у Луцьку



Як розповів у коментарі Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, в усіх 38 закладах загальної середньої освіти Луцької громади весняні канікули стартують 23 березня і триватимуть до 29 березня.



"Оскільки ми не виходили на канікули під час блекауту та відключень світла в січні, а йшли на дистанційну форму навчання, то немає необхідності канікули скорочувати чи подовжувати, наприклад, навчання у червні, — сказав Віталій Бондар. — В нас навчання йде за графіком і планом".



Як зазначила начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів. Терміни і тривалість відпочинку школярів визначають педагогічні ради навчальних закладів.

