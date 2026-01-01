Весняних канікул не буде у 31 школі на Волині: перелік
Сьогодні, 11:42
У більшості ліцеїв та гімназій Волинської області весняні канікули розпочнуться 22 березня і триватимуть тиждень. Єдиної дати початку канікул для всіх шкіл, як і їхньої тривалості, немає. 31 заклад освіти продовжуватиме навчання.
Про це в коментарі Суспільному розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк.
Весняні канікули у школах Волині
У навчальному році 2025/2026 на Волині функціонують 506 закладів загальної середньої освіти.У школах регіону запланований такий графік весняних канікул:
з 16 по 22 березня — у 13 закладах (1 територіальна громада);
з 22 по 29 березня – у 348 закладах (37 територіальних громад);
з 30 березня по 5 квітня– у 66 закладах (10 територіальних громад);
з 08 по 13 квітня – у 48 закладах (6 територіальних громад).
У зв’язку з тривалим періодом зимових канікул весняних канікул не буде у 31 школі, а саме:
Городищенська ТГ – 7 закладів;
Підгайцівська ТГ – 2 заклади;
Прилісненська ТГ – 4 заклади;
Ратнівська ТГ – 5 закладів;
Самарівська ТГ – 2 заклади;
Сошичненська ТГ – 7 закладів;
Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради;
Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні;
Люблинецький ліцей Волинської обласної ради;
Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради.
Коли весняні канікули у Луцьку
Як розповів у коментарі Суспільному керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар, в усіх 38 закладах загальної середньої освіти Луцької громади весняні канікули стартують 23 березня і триватимуть до 29 березня.
"Оскільки ми не виходили на канікули під час блекауту та відключень світла в січні, а йшли на дистанційну форму навчання, то немає необхідності канікули скорочувати чи подовжувати, наприклад, навчання у червні, — сказав Віталій Бондар. — В нас навчання йде за графіком і планом".
Як зазначила начальниця обласного управління освіти і науки Наталія Матвіюк, тривалість канікул у закладах освіти впродовж навчального року не може становити менш як 30 календарних днів. Терміни і тривалість відпочинку школярів визначають педагогічні ради навчальних закладів.
