Директора фірми на Волині зловили на ухиленні від податків на мільйони гривень

Викритий вдиректор підприємства на Волині відшкодував державі понад 4,5 мільйона гривень.Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.Під процесуальним керівництвом прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито незаконну діяльність директора приватного підприємства, який реалізував схему з ухилення від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст. 212 КК України).Встановлено, що директор при розрахунку податкового зобов’язання занижував суми податку на додану вартість та на прибуток, які підприємство повинне було сплатити державі.Внаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло понад 4,5 мільйона гривень.Під час досудового розслідування директор підприємства визнав свою винуватість у вчиненому та в повному обсязі відшкодував заподіяну державному бюджету шкоду.Окрім цього, викритий у незаконних діях посадовець перерахував 100 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.Кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді.