Директора фірми на Волині зловили на ухиленні від податків на мільйони гривень
Сьогодні, 11:26
Викритий в ухиленні від сплати податків директор підприємства на Волині відшкодував державі понад 4,5 мільйона гривень.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.
Під процесуальним керівництвом прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито незаконну діяльність директора приватного підприємства, який реалізував схему з ухилення від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст. 212 КК України).
Встановлено, що директор при розрахунку податкового зобов’язання занижував суми податку на додану вартість та на прибуток, які підприємство повинне було сплатити державі.
Внаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло понад 4,5 мільйона гривень.
Під час досудового розслідування директор підприємства визнав свою винуватість у вчиненому та в повному обсязі відшкодував заподіяну державному бюджету шкоду.
Окрім цього, викритий у незаконних діях посадовець перерахував 100 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.
Кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє відділ інформаційної політики обласної прокуратури.
Під процесуальним керівництвом прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито незаконну діяльність директора приватного підприємства, який реалізував схему з ухилення від сплати податків у значних розмірах (ч.1 ст. 212 КК України).
Встановлено, що директор при розрахунку податкового зобов’язання занижував суми податку на додану вартість та на прибуток, які підприємство повинне було сплатити державі.
Внаслідок таких дій до державного бюджету не надійшло понад 4,5 мільйона гривень.
Під час досудового розслідування директор підприємства визнав свою винуватість у вчиненому та в повному обсязі відшкодував заподіяну державному бюджету шкоду.
Окрім цього, викритий у незаконних діях посадовець перерахував 100 тисяч гривень на потреби Збройних Сил України.
Кримінальне провадження перебуває на розгляді в суді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Відпустять під заставу ,яку заплатить з гнесплачених податків і поділиться з суддею .
Вибір редактора
Останні новини
Весняних канікул не буде у 31 школі на Волині: перелік
Сьогодні, 11:42
Софтбокси: простий шлях до професійного світла
Сьогодні, 11:34
Директора фірми на Волині зловили на ухиленні від податків на мільйони гривень
Сьогодні, 11:26
Україна чекає на обмін полоненими найближчим часом
Сьогодні, 11:08
На Волинь намагалися незаконно ввезти крам на пів мільйона
Сьогодні, 11:00