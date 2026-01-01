Ексначальник управління Волинської ОДА за корупцію отримав рік умовно

Валентин Кухарик за корупцію отримав рік умовно.



Його визнали винним у вимаганні та отриманні хабарів за підписання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, пише



Кримінальну справу щодо Валентина Кухарика розслідували з кінця 2023 року. У судових документах йдеться, що схему незаконних заробітків очільник управління екології Волинської ОДА Валентин Кухарик розробив ще на початку 2023 року. З’ясувавши, хто найчастіше звертається за дозволами на викиди забруднюючих речовин, посадовець обрав собі «жертву».



«Аналізуючи найбільш затребуваних на території Волинської області проєктантів, які надають послуги з розробки проєктної документації у сфері екології і здійснюють подання проєктних документів та мають найбільше клієнтів, виділив для себе як перспективного для вимагання неправомірної вигоди фізичну особу- підприємця, який також був директором проєктної організації ТОВ «Волиньекопромпроект»», – йдеться у вироку.



Влітку 2023 року директор «Волиньекопромпроекту» надіслав до управління документи на дозволи для восьми фірм та організацій. Кухарик двічі поспіль відмовив їх надати, використовуючи малозначні підстави та прогалини в законодавстві. Коли підприємець, виправивши вказані недоліки, подавав документи втретє, начальник управління ініціював через підлеглого зустріч із ним. Під час зустрічі неподалік приміщення Волинської ОДА на Київському майдані чиновник озвучив бізнесмену умову: 1200 гривень – за кожну проєктну документацію. Він нібито наголосив, що без цього жоден дозвіл не буде погоджений.



Керівник товариства тричі передавав чиновнику хабарі у серпні-жовтні 2023-го: спочатку 14 тисяч гривень за погодження 14 дозволів, потім 18 тисяч – за 12 дозволів і врешті 19 тисяч гривень за 15 дозволів. Ці гроші Кухарик не брав у руки, а кожного разу просив їх покласти у підлокітнику в його авто Toyota Land Cruiser Prado. На одній із зустрічей чиновник затвердив новий «тариф»: 1000 гривень за дозвіл для підприємств третьої групи та 2000 гривень – для другої.



Під час отримання останнього траншу Кухарика затримали правоохоронці.



У підсумку він визнав вину, уклавши 20 лютого 2026 року угоду з прокурором.



Луцький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив посадовцю 8 років позбавлення волі без права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на рік. Утім від реального відбування покарання чоловіка звільнили з річним випробувальним строком. Також він має заплатити понад 40 тисяч гривень за проведені експертизи.



Ухвалюючи вирок, суд врахував, що обвинувачений має статус інваліда другої групи, що у нього є неповнолітня дитина, відсутні судимості, а також, що Кухарик переказав мільйон гривень на підтримку Сил оборони України. Такий донат експосадовця видається дивним, адже у квітні 2024 року обвинувачений попросив державного адвоката, пояснивши суду, що безробітний і не має грошей на приватного захисника.



До призначення в екоуправління Кухарик очолював Головне територіальне управління юстиції у Волинській області. Двічі його звільняли – двічі він поновлювався, відсудивши в органів юстиції 1,5 мільйона гривень компенсації за вимушені прогули. А за 2022 рік задекларував 446 тисяч заробітної плати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній очільник управління екології та природних ресурсів Волинської ОДАза корупцію отримав рік умовно.Його визнализа підписання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, пише Сила правди з посиланням на вирок Луцького міськрайонного суду.Кримінальну справу щодо Валентина Кухарика розслідували з кінця 2023 року. У судових документах йдеться, що схему незаконних заробітків очільник управління екології Волинської ОДА Валентин Кухарик розробив ще на початку 2023 року. З’ясувавши, хто найчастіше звертається за дозволами на викиди забруднюючих речовин, посадовець обрав собі «жертву».«Аналізуючи найбільш затребуваних на території Волинської області проєктантів, які надають послуги з розробки проєктної документації у сфері екології і здійснюють подання проєктних документів та мають найбільше клієнтів, виділив для себе як перспективного для вимагання неправомірної вигоди фізичну особу- підприємця, який також був директором проєктної організації ТОВ «Волиньекопромпроект»», – йдеться у вироку.Влітку 2023 року директор «Волиньекопромпроекту» надіслав до управління документи на дозволи для восьми фірм та організацій. Кухарик двічі поспіль відмовив їх надати, використовуючи малозначні підстави та прогалини в законодавстві. Коли підприємець, виправивши вказані недоліки, подавав документи втретє, начальник управління ініціював через підлеглого зустріч із ним. Під час зустрічі неподалік приміщення Волинської ОДА на Київському майдані чиновник озвучив бізнесмену умову: 1200 гривень – за кожну проєктну документацію. Він нібито наголосив, що без цього жоден дозвіл не буде погоджений.Керівник товариства тричі передавав чиновнику хабарі у серпні-жовтні 2023-го: спочатку 14 тисяч гривень за погодження 14 дозволів, потім 18 тисяч – за 12 дозволів і врешті 19 тисяч гривень за 15 дозволів. Ці гроші Кухарик не брав у руки, а кожного разу просив їх покласти у підлокітнику в його авто Toyota Land Cruiser Prado. На одній із зустрічей чиновник затвердив новий «тариф»: 1000 гривень за дозвіл для підприємств третьої групи та 2000 гривень – для другої.Під час отримання останнього траншу Кухарика затримали правоохоронці.У підсумку він визнав вину, уклавши 20 лютого 2026 року угоду з прокурором.Луцький міськрайонний суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив посадовцю 8 років позбавлення волі без права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на рік. Утім від реального відбування покарання чоловіка звільнили з річним випробувальним строком. Також він має заплатити понад 40 тисяч гривень за проведені експертизи.Ухвалюючи вирок, суд врахував, що обвинувачений має статус інваліда другої групи, що у нього є неповнолітня дитина, відсутні судимості, а також, що Кухарик переказав мільйон гривень на підтримку Сил оборони України. Такий донат експосадовця видається дивним, адже у квітні 2024 року обвинувачений попросив державного адвоката, пояснивши суду, що безробітний і не має грошей на приватного захисника.До призначення в екоуправління Кухарик очолював Головне територіальне управління юстиції у Волинській області. Двічі його звільняли – двічі він поновлювався,компенсації за вимушені прогули. А за 2022 рік задекларував 446 тисяч заробітної плати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію