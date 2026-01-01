У Раді пропонують встановити День української жінки замість 8 березня





Відповідна законодавча ініціатива зареєстрована під реєстраційним номером 15052 на сайті парламенту, передає



Метою проєкту постанови є встановлення українського свята та усунення спадщини колоніального минулого в культурному житті та побуті, очищення державного календаря від нав’язаних минулим дат, а також на визнання усталених традицій і вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі.



Пропонується встановити в Україні свято – День української жінки, який відзначати щорічно 25 лютого.



У разі ухвалення Кабінет міністрів має розробити та затвердити план заходів з відзначення на державному рівні Дня української жінки.



Автори ініціативи зазначають, що досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – «так званий “Міжнародний жіночий день”, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок».



«На противагу вважаємо більш доцільним відзначати “День української жінки” в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого», - йдеться у пояснювальній записці до ініціативи.



Народні депутати нагадали, що згадана святкова дата, яку пропонується ввести в календар, вже апробована суспільством, і десятиліттями відзначається українськими спільнотами на батьківщині та закордоном, тому «тепер же необхідно врешті закріпити офіційний статус цієї дати, яка вже визнана українським народом».



Очікується, що ухвалення ініціативи дасть змогу посилити власні українські традиції та відчуття патріотизму серед громадян України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови, яким пропонується встановити в Україні свято – День української жінки та відзначати його щорічно 25 лютого.Відповідна законодавча ініціатива зареєстрована під реєстраційним номером 15052 на сайті парламенту, передає Укрінформ Метою проєкту постанови є встановлення українського свята та усунення спадщини колоніального минулого в культурному житті та побуті, очищення державного календаря від нав’язаних минулим дат, а також на визнання усталених традицій і вкорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі.Пропонується встановити в Україні свято – День української жінки, який відзначати щорічно 25 лютого.У разі ухвалення Кабінет міністрів має розробити та затвердити план заходів з відзначення на державному рівні Дня української жінки.Автори ініціативи зазначають, що досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – «так званий “Міжнародний жіночий день”, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок».«На противагу вважаємо більш доцільним відзначати “День української жінки” в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого», - йдеться у пояснювальній записці до ініціативи.Народні депутати нагадали, що згадана святкова дата, яку пропонується ввести в календар, вже апробована суспільством, і десятиліттями відзначається українськими спільнотами на батьківщині та закордоном, тому «тепер же необхідно врешті закріпити офіційний статус цієї дати, яка вже визнана українським народом».Очікується, що ухвалення ініціативи дасть змогу посилити власні українські традиції та відчуття патріотизму серед громадян України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію