Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 6 березня



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла,

в Луцьку вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла,в Луцьку вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію