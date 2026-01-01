Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 6 березня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-11° тепла,
в Луцьку вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла
