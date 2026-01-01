Дипломатку з Волині хейтять через облягаючі штани на вечері з мусульманами
05 березня, 21:15
Любомльчанка Ольга Селих, яка працює Послом України в Султанаті Оман, спровокувала хвилю обурення та негативу у соцмережах через облягаючі штани.
Сайт «Конкурент» розбирався у скандальній ситуації.
Почалося усе з того, що у фейсбуці Посольства України в Омані опублікували допис про зустріч пані Селих із Послом Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман Ібрагімом бін Саадом бін Бішаном на Іфтар.
Довідково. Іфта́р (араб. إفطار) – це вечірній прийом їжі (розговіння) під час священного для мусульман місяця Рамадан, який відбувається відразу після заходу сонця. Він знаменує завершення денного посту (урази), під час якого віряни утримуються від їжі та води.
«01 березня 2026 року Посол України в Султанаті Оман Ольга Селих мала честь бути запрошеним Послом Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман Ібрагімом бін Саадом бін Бішаном на Іфтар, який відбувся у Посольстві Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман.
Іфтар є священним моментом єдності, духовного відродження та людяності, який об’єднує серця та сприяє мирному співіснуванню.
Посол України висловила щиру вдячність Послу Королівства Саудівська Аравія та всій дипломатичній місії за теплий прийом, виняткову гостинність і високий рівень організації цього визначного заходу.
Було висловлено переконання, що такі важливі міжкультурні зустрічі й надалі сприятимуть зміцненню дружніх відносин, взаємоповаги та співпраці між Україною, Королівством Саудівська Аравія та Султанатом Оман», – йдеться у повідомленні посольства.
Під дописом опублікували фото Ольги Селих. Вона вбрана у вузькі світлі штани та золотисту накидку на плечах.
Саме це фото із викликало хейт – у соцмережах користувачі обурилися, мовляв, її зовнішній вигляд неприпустимий у дипломатичних зустрічах в мусульманських країнах.
Як пишуть «Букви», згідно з рекомендаціями Посольства України в Султанаті Оман дипломатичний протокол одягу в Омані вимагає суворої консервативності, поваги до ісламських традицій та скромності. Для чоловіків – ділові костюми, для жінок – закритий, вільний одяг, що прикриває руки та ноги, уникаючи обтислих фасонів.
«На жінках мають бути діловий костюм, взуття на низьких підборах і бажано легкий шарф на кшталт палантину», – мовиться у рекомендаціях.
Аби прояснити ситуацію, журналісти видання «Конкурент» звернулися за коментарем до Ольги Селих, написавши їй повідомлення у фейсбуці. На момент виходу цієї статті відповіді пані посол не надала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сайт «Конкурент» розбирався у скандальній ситуації.
Почалося усе з того, що у фейсбуці Посольства України в Омані опублікували допис про зустріч пані Селих із Послом Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман Ібрагімом бін Саадом бін Бішаном на Іфтар.
Довідково. Іфта́р (араб. إفطار) – це вечірній прийом їжі (розговіння) під час священного для мусульман місяця Рамадан, який відбувається відразу після заходу сонця. Він знаменує завершення денного посту (урази), під час якого віряни утримуються від їжі та води.
«01 березня 2026 року Посол України в Султанаті Оман Ольга Селих мала честь бути запрошеним Послом Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман Ібрагімом бін Саадом бін Бішаном на Іфтар, який відбувся у Посольстві Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман.
Іфтар є священним моментом єдності, духовного відродження та людяності, який об’єднує серця та сприяє мирному співіснуванню.
Посол України висловила щиру вдячність Послу Королівства Саудівська Аравія та всій дипломатичній місії за теплий прийом, виняткову гостинність і високий рівень організації цього визначного заходу.
Було висловлено переконання, що такі важливі міжкультурні зустрічі й надалі сприятимуть зміцненню дружніх відносин, взаємоповаги та співпраці між Україною, Королівством Саудівська Аравія та Султанатом Оман», – йдеться у повідомленні посольства.
Під дописом опублікували фото Ольги Селих. Вона вбрана у вузькі світлі штани та золотисту накидку на плечах.
Саме це фото із викликало хейт – у соцмережах користувачі обурилися, мовляв, її зовнішній вигляд неприпустимий у дипломатичних зустрічах в мусульманських країнах.
Як пишуть «Букви», згідно з рекомендаціями Посольства України в Султанаті Оман дипломатичний протокол одягу в Омані вимагає суворої консервативності, поваги до ісламських традицій та скромності. Для чоловіків – ділові костюми, для жінок – закритий, вільний одяг, що прикриває руки та ноги, уникаючи обтислих фасонів.
«На жінках мають бути діловий костюм, взуття на низьких підборах і бажано легкий шарф на кшталт палантину», – мовиться у рекомендаціях.
Аби прояснити ситуацію, журналісти видання «Конкурент» звернулися за коментарем до Ольги Селих, написавши їй повідомлення у фейсбуці. На момент виходу цієї статті відповіді пані посол не надала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Мусульмани також хлопаки і досить молоді,вони не проти.
Ну якщо в голові говнограм, а елементраних знань про культуру і традиції ісламу в Омані не існує. То це все що потрібно для українських наташй , просьт Господи дипдоматикинь)))- показати тіло напоказ
Для таких випадків існують цілі книги "Протокол і церемоніал". Там описані сукупність правил, традицій та умовностей, що регламентують порядок офіційних зустрічей, переговорів, церемоній та візитів. Як одягатись, як вітатись, як сморкатись, з ким і з якої сторони сідати за стіл на фуршетах і т.п. Але це не для поліщуків з Любомля. Я памятаю, як вперше на Волинь приїхав президент України Володимир Зеленський. Заступниця голови ОДА, яка приїхала в область зі своїм коханцем (радником), одягнулась так, що були на виду не лише стегна, а й усі статеві і не статеві органи. Президент на вушко зробив зауваження голові. Пані поїхала з Волині того ж вечора. Очевидно, вона лише знайома з "протоколом і церемоніалом" в ліжку. І навіть це під сумнівом. Слава Україні!
Вибір редактора
Останні новини
Реєстрація на НМТ: яких помилок найчастіше припускаються волиняни під час подання заявки
05 березня, 22:17
На Волині запрацює ще одна камера автофіксації порушень ПДР: де саме
05 березня, 21:45
Дипломатку з Волині хейтять через облягаючі штани на вечері з мусульманами
05 березня, 21:15
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 6 березня
05 березня, 20:00