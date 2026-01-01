Дипломатку з Волині хейтять через облягаючі штани на вечері з мусульманами

Ольга Селих, яка працює Послом України в Султанаті Оман, спровокувала хвилю обурення та негативу у соцмережах через облягаючі штани.



Почалося усе з того, що у фейсбуці Посольства України в Омані опублікували допис про зустріч пані Селих із Послом Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман Ібрагімом бін Саадом бін Бішаном на Іфтар.



Довідково. Іфта́р (араб. إفطار) – це вечірній прийом їжі (розговіння) під час священного для мусульман місяця Рамадан, який відбувається відразу після заходу сонця. Він знаменує завершення денного посту (урази), під час якого віряни утримуються від їжі та води.



«01 березня 2026 року Посол України в Султанаті Оман Ольга Селих мала честь бути запрошеним Послом Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман Ібрагімом бін Саадом бін Бішаном на Іфтар, який відбувся у Посольстві Королівства Саудівська Аравія в Султанаті Оман.



Іфтар є священним моментом єдності, духовного відродження та людяності, який об’єднує серця та сприяє мирному співіснуванню.



Посол України висловила щиру вдячність Послу Королівства Саудівська Аравія та всій дипломатичній місії за теплий прийом, виняткову гостинність і високий рівень організації цього визначного заходу.



Було висловлено переконання, що такі важливі міжкультурні зустрічі й надалі сприятимуть зміцненню дружніх відносин, взаємоповаги та співпраці між Україною, Королівством Саудівська Аравія та Султанатом Оман», – йдеться у повідомленні посольства.



Під дописом опублікували фото Ольги Селих. Вона вбрана у вузькі світлі штани та золотисту накидку на плечах.



Саме це фото із викликало хейт – у соцмережах користувачі обурилися, мовляв, її зовнішній вигляд неприпустимий у дипломатичних зустрічах в мусульманських країнах.



Як пишуть «Букви», згідно з рекомендаціями Посольства України в Султанаті Оман дипломатичний протокол одягу в Омані вимагає суворої консервативності, поваги до ісламських традицій та скромності. Для чоловіків – ділові костюми, для жінок – закритий, вільний одяг, що прикриває руки та ноги, уникаючи обтислих фасонів.



«На жінках мають бути діловий костюм, взуття на низьких підборах і бажано легкий шарф на кшталт палантину», – мовиться у рекомендаціях.



Аби прояснити ситуацію, журналісти видання «Конкурент» звернулися за коментарем до Ольги Селих, написавши їй повідомлення у фейсбуці. На момент виходу цієї статті відповіді пані посол не надала.

