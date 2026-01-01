У громаді на Волині підвищать тарифи на воду: скільки платитимуть мешканці
05 березня, 20:38
У Рожищенській громаді планують скоригувати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Рожищенської громади.
Комунальне підприємство «Дубищенське житлово-комунальне господарство» повідомило про намір встановити скориговані тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.
Підприємство пояснює необхідність змін зростанням витрат на електроенергію, матеріали, комплектуючі, паливно-мастильні матеріали та підвищенням мінімальної заробітної плати. Саме через це діючі тарифи вже не покривають реальну собівартість надання послуг.
Перегляд тарифів здійснюють відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів №869 щодо формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
У комунальному підприємстві наголошують, що приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня необхідне для стабільної роботи системи водопостачання та забезпечення населення якісними послугами.
Згідно з оприлюдненими розрахунками, планується встановити однакові тарифи для населення, бюджетних установ та інших споживачів.
Пропоновані розміри тарифів становлять:
водопостачання – 42,05 гривень за 1 кубометр (з ПДВ);
водовідведення – 23,95 гривень за 1 кубометр (з ПДВ).
Відповідно, загальна вартість послуг водопостачання та водовідведення може становити65,99 гривні за 1 кубометр води.
У розрахунках підприємство врахувало витрати на електроенергію, оплату праці, соціальні внески, амортизацію обладнання, матеріали для ремонтів та інші виробничі витрати.
