У громаді на Волині підвищать тарифи на воду: скільки платитимуть мешканці

У Рожищенській громаді планують скоригувати тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.Відповідне повідомлення оприлюднили на сайті Рожищенської громади.Комунальне підприємство «Дубищенське житлово-комунальне господарство» повідомило про намір встановити скориговані тарифи на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.Підприємство пояснює необхідність змін зростанням витрат на електроенергію, матеріали, комплектуючі, паливно-мастильні матеріали та підвищенням мінімальної заробітної плати. Саме через це діючі тарифи вже не покривають реальну собівартість надання послуг.Перегляд тарифів здійснюють відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів №869 щодо формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.У комунальному підприємстві наголошують, що приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня необхідне для стабільної роботи системи водопостачання та забезпечення населення якісними послугами.Згідно з оприлюдненими розрахунками, планується встановити однакові тарифи для населення, бюджетних установ та інших споживачів.Пропоновані розміри тарифів становлять:водопостачання – 42,05 гривень за 1 кубометр (з ПДВ);водовідведення – 23,95 гривень за 1 кубометр (з ПДВ).Відповідно, загальна вартість послуг водопостачання та водовідведення може становити65,99 гривні за 1 кубометр води.У розрахунках підприємство врахувало витрати на електроенергію, оплату праці, соціальні внески, амортизацію обладнання, матеріали для ремонтів та інші виробничі витрати.