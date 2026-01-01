На Волині запрацює ще одна камера автофіксації порушень ПДР: де саме

На Волині запрацює ще одна камера автофіксації порушень ПДР: де саме
З 6 березня на автодорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селі Колодяжне Ковельського району запрацює комплекс автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це Суспільному повідомила речниця управління Патрульної поліції області Анастасія Кідрук.

За її словами, камера автофіксації руху запрацює у селі Колодяжне Ковельського району. Напрямок спрямування приладу — місто Луцьк.

Розташування камер автофіксації порушень ПДР можна переглянути на інтерактивній мапі. Таких камер на карті станом на березень 2026 року є 18 у межах Волинської області.

Які порушення фіксує камера автофіксації
Згідно з інформацією "Українських системних інновацій", камера автофіксації порушень на дорогах фіксує:

- порушення водіями швидкісного режиму руху;
- контроль проїзду по смузі громадського транспорту;
- порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;
- виїзд на смугу зустрічного руху;
- порушення правил рядності і дорожньої розмітки;
- порушення правил паркування;
- поліцейське панорамне відеоспостереження;
- ненадання переваги пішоходу на пішохідному переході.

За національним стандартом камера має право на похибку +-3 км/год.

Штраф за перевищення швидкісного режиму від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень. Розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки — 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: камера, поліція, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани вимагають не знищувати клумби під час ремонту свого двору
05 березня, 22:43
Реєстрація на НМТ: яких помилок найчастіше припускаються волиняни під час подання заявки
05 березня, 22:17
На Волині запрацює ще одна камера автофіксації порушень ПДР: де саме
05 березня, 21:45
Дипломатку з Волині хейтять через облягаючі штани на вечері з мусульманами
05 березня, 21:15
У громаді на Волині підвищать тарифи на воду: скільки платитимуть мешканці
05 березня, 20:38
Медіа
відео
1/8