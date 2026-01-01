На Волині запрацює ще одна камера автофіксації порушень ПДР: де саме
05 березня, 21:45
З 6 березня на автодорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селі Колодяжне Ковельського району запрацює комплекс автофіксації порушень правил дорожнього руху.
Про це Суспільному повідомила речниця управління Патрульної поліції області Анастасія Кідрук.
За її словами, камера автофіксації руху запрацює у селі Колодяжне Ковельського району. Напрямок спрямування приладу — місто Луцьк.
Розташування камер автофіксації порушень ПДР можна переглянути на інтерактивній мапі. Таких камер на карті станом на березень 2026 року є 18 у межах Волинської області.
Які порушення фіксує камера автофіксації
Згідно з інформацією "Українських системних інновацій", камера автофіксації порушень на дорогах фіксує:
- порушення водіями швидкісного режиму руху;
- контроль проїзду по смузі громадського транспорту;
- порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;
- виїзд на смугу зустрічного руху;
- порушення правил рядності і дорожньої розмітки;
- порушення правил паркування;
- поліцейське панорамне відеоспостереження;
- ненадання переваги пішоходу на пішохідному переході.
За національним стандартом камера має право на похибку +-3 км/год.
Штраф за перевищення швидкісного режиму від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень. Розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки — 510 гривень.
