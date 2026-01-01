На Волині запрацює ще одна камера автофіксації порушень ПДР: де саме





Про це Анастасія Кідрук.



За її словами, камера автофіксації руху запрацює у селі Колодяжне Ковельського району. Напрямок спрямування приладу — місто Луцьк.



Розташування камер автофіксації порушень ПДР можна переглянути на інтерактивній мапі. Таких камер на карті станом на березень 2026 року є 18 у межах Волинської області.



Які порушення фіксує камера автофіксації

Згідно з інформацією "Українських системних інновацій", камера автофіксації порушень на дорогах фіксує:



- порушення водіями швидкісного режиму руху;

- контроль проїзду по смузі громадського транспорту;

- порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;

- виїзд на смугу зустрічного руху;

- порушення правил рядності і дорожньої розмітки;

- порушення правил паркування;

- поліцейське панорамне відеоспостереження;

- ненадання переваги пішоходу на пішохідному переході.



За національним стандартом камера має право на похибку +-3 км/год.



Штраф за перевищення швидкісного режиму від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень. Розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки — 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 6 березня на автодорозі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селі Колодяжне Ковельського району запрацює комплекс автофіксації порушень правил дорожнього руху.Про це Суспільному повідомила речниця управління Патрульної поліції областіЗа її словами, камера автофіксації руху запрацює у селі Колодяжне Ковельського району. Напрямок спрямування приладу — місто Луцьк.Розташування камер автофіксації порушень ПДР можна переглянути на інтерактивній мапі. Таких камер на карті станом на березень 2026 року є 18 у межах Волинської області.Які порушення фіксує камера автофіксаціїЗгідно з інформацією "Українських системних інновацій", камера автофіксації порушень на дорогах фіксує:- порушення водіями швидкісного режиму руху;- контроль проїзду по смузі громадського транспорту;- порушення правил проїзду перехресть і проїзд на червоний сигнал світлофора;- виїзд на смугу зустрічного руху;- порушення правил рядності і дорожньої розмітки;- порушення правил паркування;- поліцейське панорамне відеоспостереження;- ненадання переваги пішоходу на пішохідному переході.За національним стандартом камера має право на похибку +-3 км/год.Штраф за перевищення швидкісного режиму від 20 до 50 км/год за статтею 122 КУпАП становить 340 гривень, за більш як 50 км/год — 1 700 грн. За проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху — 510 гривень. Розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки — 510 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію