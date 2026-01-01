Реєстрація на НМТ: яких помилок найчастіше припускаються волиняни під час подання заявки





Як подати заявку та які помилки найчастіше допускають учні, Алла Корнейко.



У Луцькому ліцеї № 1 одинадцятикласники усім класом реєструвалися на НМТ. Як розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Руслана Кадирова, колектив щороку практикує допомагати учням під час реєстрації.



"Я хвилювалася дуже, що вдома щось зроблю не так, тому хотіла, щоб вчителі мені допомогли. Складнощів ніяких немає, все легко, все зрозуміло", — каже одинадцятикласниця Аріадна Мартинюк.



Педагоги перевіряють документи школярів та стежать, аби правильно завантажили їх на платформу, додала заступниця директора.



"Наше завдання — підготувати довідки й, можливо, десь підказати. Вони мають достатньо добре сформовану цифрову компетентність, тому їм не складно це робити. Сьогодні перший день реєстрації, зареєструвалися не всі. Думаю, через те, що сервер навантажений", — пояснила Руслана Кадирова.



Усього у ліцеї завершує навчання 88 одинадцятикласників. П’ятеро з них не виявили бажання складати НМТ, додала заступниця директора.



"Я почав підготовку з вересня 11 класу до НМТ, продовжую це робити з репетиторамиг. Є трошки хвилювання, бо це такий доленосний екзамен, який вирішує майбутнє", — поділився думками випускник Ярослав Герук.

Як зареєструватися на НМТ

Завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко розповіла: подати заявку можна через персональний кабінет учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або за допомогою застосунку "Дія".



Для цього потрібно:



Створити персональний кабінет учасника НМТ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти або у мобільному застосунку "Дія".



Внести реєстраційні дані у новостворений персональний кабінет. Тобто, обрати вибірковий предмет, визначитися з містом та мовою складання НМТ. Алла Корнейко зауважила, що тестові завдання можуть надаватися мовами корінних народів або національних меншин.



Завантажити документи.



"Найчастіші помилки, які допускають при реєстрації: невідповідна форма, розмір або формат документа, який завантажується; помилка в прізвищі, ім’я, по батькові; помилки в даті народження; неналежно обраний населений пункт", — розповіла Алла Корнейко.



Утім, ще по завершенні терміну реєстрації учасники можуть вносити зміни до реєстраційних даних, якщо буде виявлено якусь помилку або змінюватимуться пріоритети, додала освітянка.



Вона зауважила, що ті абітурієнти, які з поважних причин не встигли надіслати заявку на тестування до встановленого терміну, можуть зробити це у додатковий період. Для цього їм потрібно надати довідку, яка підтверджує причину запізнілої подачі документів.



Зі слів Алли Корнейко, основна сесія НМТ відбудеться у травні. Тож абітурієнтам радить не відкладати реєстрацію на останні дні. Учням, які не можуть самостійно зареєструватися, можуть допомогти фахівці Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, у якому діє єдиний пункт реєстрації.

