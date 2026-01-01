Лучани вимагають не знищувати клумби під час ремонту свого двору





Відповідну проблему висвітлив у відео голова ГО «Просторовий рух» Павло Мазилюк, передає



Активісти виявили у дворі на проспекті Волі, 14 ряд проблем: зруйноване покриття дороги, відсутні окремий проїзд для екстрених служб і пішохідна доріжка.



«Є двори, де не потрібно збільшувати кількість паркомісць. Зараз ми знаходимося на прибудинковій території на пр. Волі, 14. Тут іде зелена зона, вузький проїзд, а також є парковка на 5 автомобілів. Є декілька варіантів ремонту даного двору. Перший – це забрати всі зелені зони і зробити повноцінний тротуар, але це може призвести до того, що на цьому місці автомобілі будуть паркуватися під саму фасадну частину. Інший варіант – залишити зелені зони, як є, а проїжджу частину зробити в одному рівні для проїзду екстрених служб і вона також буде слугувати, як пішохідна зона», – зазначив Мазилюк.



Місцеві мешканці виступають проти знищення клумб.



Мешканець будинку Михайло Семенович висловив побажання своїх сусідів:



«Зелена зона, маються на увазі клумби, які знаходяться біля нашого будинку, має залишитися. Іншого варіанту тут не може бути. За це всі мешканці стоять, вони не дозволять зробити біля нашого будинку проїжджу частину. Тому прохання до тих, хто працює над проєктом, врахувати нашу думку. Має бути проїжджа частина, як вона є, облагороджена, але клумби залишаться, ми будемо їх доглядати і вони будуть нам приносити насолоду».





