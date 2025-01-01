Заробляли мільйони: на Волині ліквідували злочинну схему з вирощування та збуту канабісу

На Волині ліквідували злочинну схему з вирощування та збуту канабісу на мільйони: пʼятьох осіб затримано.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У рамках всеукраїнської спецоперації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Луцького РУП, працівниками УСБУ у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури перекрили масштабний канал збуту наркотиків у регіоні. Правоохоронці викрили та ліквідували групу осіб з ознаками організованості, яка професійно вирощувала, фасувала та збувала наркотичний засіб - канабіс.Організував наркобізнес 39-річний мешканець Рівненщини, який вибудував чітку схему та координував усі етапи діяльності. У його підпорядкуванні працювали пособники: 37-річний лучанин, відповідальний за вирощування та догляд за плантаціями конопель, і 43-річний житель обласного центру, який налагодив збут готових наркотиків. До схеми загалом входило п’ятеро осіб з Рівненщини та Волині.Масштабна операція відбувалася в кількох локаціях. Правоохоронці провели 17 одночасних обшуків у помешканнях фігурантів та їхніх автомобілях, ліквідували 5 спеціально облаштовані місця для вирощування конопель.«У результаті спецоперації вилучено понад 15 кілограмів канабісу, сотні кущів конопель, спеціальне обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, пристрої для вживання, чорнові записи із графіками догляду за плантаціями та збуту наркотиків, а також гроші, здобуті злочинним шляхом. Вартість вилученого становить близько 10 мільйонів гривень», – повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністюП’ятьох наркоділків затримали в порядку статті 208 КПК України. Усім оголошено підозри за ч. 2 ст. 307 КК України – незаконний збут наркотичних засобів у особливо великих розмірах. Суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою.Спецоперація проводилася за силової підтримки бійців УКОРД та РПОП «Світязь» ГУНП у Волинській області, роти ТОР УПП, а також кінологічного центру зі службовими собаками.Досудове розслідування триває.