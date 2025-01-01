У ніч на 10 вересня волинянку під час повітряної тривоги не пустили в укриття

До поліції та Нововолинської міської ради надійшло звернення від мешканки міста Нововолинська щодо відсутності безперешкодного доступу до укриття під час сигналу «Повітряна тривога» у ніч на 10 вересня.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Проведеним комісійним обстеженням за участю представників органу місцевого самоврядування, районного управління ДСНС області та Національної поліції встановлено, що охоронець закладу не надав безперешкодний доступ до укриття. За цим фактом відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 175-3 КУпАП."Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту нагадуємо про адміністративну та кримінальну відповідальність за незабезпечення вільного доступу громадян до укриттів під час сигналу «Повітряна тривога»: відповідно до ст. 175-3 КУпАП за такі дії передбачено штраф в розмірі 1700-3400 грн., а відповідно до ст. 260-2 Кримінального Кодексу України в окремих випадках передбачено позбавлення волі від 3 до 8 років", - зазначають рятувальники.