У Луцьку попрощалися з Героєм Романом Чехайдою
Сьогодні, 16:06
Громада Луцька попрощалася із загиблим Героєм Романом Чехайдою.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування військовослужбовця Чехайди Романа Олександровича (12.02.1992 року народження), який загинув 28 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області.
Провести Героя в останню дорогу прийшли родичі, побратими військовослужбовця, Луцький міський голова Ігор Поліщук та лучани.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
