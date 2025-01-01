У Луцьку попрощалися з Героєм Романом Чехайдою

У Луцьку попрощалися з Героєм Романом Чехайдою
Громада Луцька попрощалася із загиблим Героєм Романом Чехайдою.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулось відспівування військовослужбовця Чехайди Романа Олександровича (12.02.1992 року народження), який загинув 28 серпня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Юнаківка Сумської області.

Провести Героя в останню дорогу прийшли родичі, побратими військовослужбовця, Луцький міський голова Ігор Поліщук та лучани.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
