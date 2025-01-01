«Єдиний ефективний захист від грипу - вакцинація», - медична директорка Біхелсі Надія Шкоропад
Сьогодні, 16:16
З приходом осені розпочинається й сезон грипу. Саме час подбати про свій захист та захист близьких.
Медична директорка мережі клінік Біхелсі, сімейна лікарка Шкоропад Надія Венедиктівна, розповідає про небезпеку, яку приховує грип, та про єдиний ефективний метод профілактики — вакцинацію:
«Як не захворіти на грип в епідсезон? Правильно — вакцинуватися!
Грип — це не просто лихоманка, нежить, головний біль і слабкість. Це небезпечна інфекція, яка може призвести до тяжких ускладнень: пневмонії, серцево-легеневих проблем, ураження нирок, загострення хронічних захворювань.
На жаль, щороку грип забирає життя! Єдиний ефективний спосіб захиститися — вакцинація. Щороку вірус мутує, тож і вакцина оновлюється. Щеплення захищає не лише вас, а й вашу сім’ю, колег, дітей та літніх людей, для яких грип особливо небезпечний. Найкращий час для вакцинації — вересень-жовтень, до початку епідсезону.
У клініках Біхелсі ви можете зробити щеплення сучасними та сертифікованими вакцинами Джусіфлу або Ваксігрип — вони ефективні проти актуальних штамів вірусу грипу. Подбайте про свій захист уже сьогодні!».
- Дорослим і дітям від 6 місяців.
- Людям старшого віку (60+).
- Вагітним жінкам.
- Пацієнтам із хронічними захворюваннями (серцево-судинними, легеневими, діабетом тощо).
- Медичним працівникам.
Чому потрібно вакцинуватись щороку?
Вірус грипу постійно змінюється — нова вакцина створюється під актуальні штами.
Імунітет після щеплення з часом знижується, тому для надійного захисту потрібна щорічна вакцинація.
Коли найкраще робити щеплення?
Оптимальний період — вересень-жовтень, до початку активного поширення вірусу. Однак навіть у розпал епідсезону вакцинація може пом’якшити перебіг хвороби та знизити ризик ускладнень.
У клініках Біхелсі у Луцьку вакцинація проводиться безпечно, професійно та із застосуванням якісних вакцин.
- вул. Львівська, 73 — +38 050 737 44 79
- вул. Коперника, 13в — +38 050 237 44 70
- вул. Свободи, 25 — +38 067 213 04 88
Подбайте про здоров’я сьогодні — вакцинуйтесь у мережі клінік Біхелсі.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я.
