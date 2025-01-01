«Єдиний ефективний захист від грипу - вакцинація», - медична директорка Біхелсі Надія Шкоропад

Кому рекомендовано вакцинацію від грипу?

Чому потрібно вакцинуватись щороку?

Вірус грипу постійно змінюється — нова вакцина створюється під актуальні штами.



Імунітет після щеплення з часом знижується, тому для надійного захисту потрібна щорічна вакцинація.



Коли найкраще робити щеплення?

Оптимальний період — вересень-жовтень, до початку активного поширення вірусу. Однак навіть у розпал епідсезону вакцинація може пом’якшити перебіг хвороби та знизити ризик ускладнень.



У клініках Біхелсі у Луцьку вакцинація проводиться безпечно, професійно та із застосуванням якісних вакцин.



- вул. Львівська, 73 — +38 050 737 44 79

- вул. Коперника, 13в — +38 050 237 44 70

- вул. Свободи, 25 — +38 067 213 04 88



Подбайте про здоров’я сьогодні — вакцинуйтесь у мережі клінік Біхелсі.



З приходом осені розпочинається й сезон грипу. Саме час подбати про свій захист та захист близьких.Медична директорка мережі клінік Біхелсі, сімейна лікарка, розповідає про небезпеку, яку приховує грип, та про єдиний ефективний метод профілактики — вакцинацію:«Як не захворіти на грип в епідсезон? Правильно — вакцинуватися!Грип — це не просто лихоманка, нежить, головний біль і слабкість. Це небезпечна інфекція, яка може призвести до тяжких ускладнень: пневмонії, серцево-легеневих проблем, ураження нирок, загострення хронічних захворювань.На жаль, щороку грип забирає життя! Єдиний ефективний спосіб захиститися — вакцинація. Щороку вірус мутує, тож і вакцина оновлюється. Щеплення захищає не лише вас, а й вашу сім’ю, колег, дітей та літніх людей, для яких грип особливо небезпечний. Найкращий час для вакцинації — вересень-жовтень, до початку епідсезону.У клініках Біхелсі ви можете зробити щеплення сучасними та сертифікованими вакцинами Джусіфлу або Ваксігрип — вони ефективні проти актуальних штамів вірусу грипу. Подбайте про свій захист уже сьогодні!».- Дорослим і дітям від 6 місяців.- Людям старшого віку (60+).- Вагітним жінкам.- Пацієнтам із хронічними захворюваннями (серцево-судинними, легеневими, діабетом тощо).- Медичним працівникам.