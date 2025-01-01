На Запорізькому напрямку загинув льотчик винищувача Олександр Боровик
Сьогодні, 16:40
Сьогодні, 11 вересня, під час виконання бойового завдання розбився літак Су-27. Пілот Олександр Боровик загинув.
Про це повідомили у 39 бригаді тактичної авіації.
Це сталося на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.
Майор Олександр Боровик — льотчик 39 бригади тактичної авіації. Йому було 30 років.
Причини та обставини з’ясовуються.
