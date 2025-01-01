На Запорізькому напрямку загинув льотчик винищувача Олександр Боровик

На Запорізькому напрямку загинув льотчик винищувача Олександр Боровик
Сьогодні, 11 вересня, під час виконання бойового завдання розбився літак Су-27. Пілот Олександр Боровик загинув.

Про це повідомили у 39 бригаді тактичної авіації.

Це сталося на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.

Майор Олександр Боровик — льотчик 39 бригади тактичної авіації. Йому було 30 років.

Причини та обставини з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: льотчик, літак
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі виявили 3 випадки лістеріозу. Померло немовля
Сьогодні, 17:09
На Запорізькому напрямку загинув льотчик винищувача Олександр Боровик
Сьогодні, 16:40
«Єдиний ефективний захист від грипу - вакцинація», - медична директорка Біхелсі Надія Шкоропад
Сьогодні, 16:16
Заробляли мільйони: на Волині ліквідували злочинну схему з вирощування та збуту канабісу
Сьогодні, 16:13
У Луцьку попрощалися з Героєм Романом Чехайдою
Сьогодні, 16:06
Медіа
відео
1/8