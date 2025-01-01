На Запорізькому напрямку загинув льотчик винищувача Олександр Боровик





Про це повідомили у 39 бригаді тактичної авіації.



Це сталося на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.



Майор Олександр Боровик — льотчик 39 бригади тактичної авіації. Йому було 30 років.



Причини та обставини з’ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 11 вересня, під час виконання бойового завдання розбився літак Су-27. Пілот Олександр Боровик загинув.Про це повідомили у 39 бригаді тактичної авіації.Це сталося на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання на літаку Су-27.Майор Олександр Боровик — льотчик 39 бригади тактичної авіації. Йому було 30 років.Причини та обставини з’ясовуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію