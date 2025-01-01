У Луцькому районі виявили 3 випадки лістеріозу. Померло немовля





Одне немовля у результаті хвороби померло, повідомили 11 вересня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, пише



Жінка захворіла на лістеріоз ще під час вагітності. Новонароджених дітей у важкому стані госпіталізували у Волинське обласне територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства.



У вагітних інфекція часто може мати безсимптомний перебіг, але призвести до передчасних пологів, інфікування плода чи його смерті. Наразі фахівці центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування, зокрема вивчають умови проживання, харчування та побуту жінки.



Чим небезпечний лістеріоз та які його симптоми в людини



Зараження людини може відбуватися при контакті з інфікованими тваринами та птахами чи їх продуктами життєдіяльності (наприклад, під час догляду); при вживанні рибної або тваринної продукції без термічної обробки (сире молоко, сирокопчені ковбаси, сир, особливо, придбаний на стихійних ринках); через забруднені овочі та фрукти.



У дорослих хвороба може проявлятися гарячкою, ознобом, болем у м’язах, розладами шлунково-кишкового тракту. У разі прогресування страждає центральна нервова система. Тому важливо звернутися до лікаря, якщо з’явилися ознаки харчового отруєння: слабкість, озноб, підвищена температура, діарея, блювота. Іншою формою хвороби може бути ангінозно-септична, яка нагадує ангіну. У разі ураження нервової системи з’являються ознаки менінгіту, менінгоенцефаліту або абсцесу мозку.



Як попередити появу інфекційного захворювання



Для профілактики лістеріозу важливо проводити термічну обробку харчових продуктів (варіння, смаження, запікання), котра на 100% знищує лістерії. Перед вживанням сирих овочів і фруктів потрібно ретельно їх мити, адже лістерії можуть бути на поверхні. Не варто вживати пошкоджені плоди (падалицю, з тріщинами, розломами). Якщо лістерії були на поверхні або в ґрунті, то могли проникнути всередину. Важливо, що розігрівання у мікрохвильовій печі, бланшування, розморожування при кімнатній температурі не вбиває мікроорганізми. Варто мити овочі та фрукти.



Особливістю лістерій є їх здатність розмножуватися в харчових продуктах навіть в умовах холодильника і морозильної камери. Під час приготування їжі не можна розміщувати сирі та готові продукти поруч. Не можна різати варені овочі для салату на дошці, де ви тільки що розрізали сире м’ясо. Сирі та готові продукти не можна зберігати на одній полиці в холодильнику.



Також слід дотримуватися заходів особистої гігієни, мити руки після відвідування вулиці, туалету та громадських місць, перед вживання їжі, а також використовувати воду перевіреної якості.

