Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком

Юрієм Ковальчуком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У п’ятницю, 12 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Ковальчука Юрія Федоровича (25.06.1988 року народження), який загинув 3 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселидівка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.







