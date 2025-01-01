Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 19:14
12 вересня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Юрієм Ковальчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 12 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Ковальчука Юрія Федоровича (25.06.1988 року народження), який загинув 3 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселидівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У п’ятницю, 12 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Ковальчука Юрія Федоровича (25.06.1988 року народження), який загинув 3 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселидівка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 19:14
У Луцькому районі виявили 3 випадки лістеріозу. Померло немовля
Сьогодні, 17:09
«Єдиний ефективний захист від грипу - вакцинація», - медична директорка Біхелсі Надія Шкоропад
Сьогодні, 16:16