Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
12 вересня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Юрієм Ковальчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У п’ятницю, 12 вересня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Ковальчука Юрія Федоровича (25.06.1988 року народження), який загинув 3 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новоселидівка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Ковальчуком
Сьогодні, 19:14
Прем'єр Польщі відправить військових до України навчатися протидії дронам
Сьогодні, 18:02
У Луцькому районі виявили 3 випадки лістеріозу. Померло немовля
Сьогодні, 17:09
На Запорізькому напрямку загинув льотчик винищувача Олександр Боровик
Сьогодні, 16:40
«Єдиний ефективний захист від грипу - вакцинація», - медична директорка Біхелсі Надія Шкоропад
Сьогодні, 16:16
Медіа
відео
1/8