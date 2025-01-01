Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 12 вересня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 вересня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 вересня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі значний дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 19-21°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі значний дощ, вдень невеликий, місцями помірний дощ. Подекуди гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 17-22°.
