На Донеччині від обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Денисюк
Сьогодні, 21:21
Колківська громада знову оповита сумом… На щиті повертається ще один син України.
Трагічну звістку повідомили на сторінці Колківської громади.
"27 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині , віддав своє життя за Батьківщину наш земляк, молодший сержант Денисюк Андрій Іванович, 14.02.1988 року народження. Він був вірним військовій присязі, мужньо стояв у бою за Україну, її свободу та незалежність, але загинув унаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у дописі.
Дата і час поховання Героя будуть повідомлені додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
