На Донеччині від обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Денисюк

Колківська громада знову оповита сумом… На щиті повертається ще один син України.

Трагічну звістку повідомили на сторінці Колківської громади.

"27 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині , віддав своє життя за Батьківщину наш земляк, молодший сержант Денисюк Андрій Іванович, 14.02.1988 року народження. Він був вірним військовій присязі, мужньо стояв у бою за Україну, її свободу та незалежність, але загинув унаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у дописі.

Дата і час поховання Героя будуть повідомлені додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

