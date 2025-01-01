На Донеччині від обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Денисюк

Колківська громада знову оповита сумом… На щиті повертається ще один син України.Трагічну звістку повідомили на сторінці Колківської громади."27 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині , віддав своє життя за Батьківщину наш земляк, молодший сержант, 14.02.1988 року народження. Він був вірним військовій присязі, мужньо стояв у бою за Україну, її свободу та незалежність, але загинув унаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у дописі.Дата і час поховання Героя будуть повідомлені додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.