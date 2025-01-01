У Луцьку водійка тролейбуса вчинила ДТП, в якому пошкодилися 4 автівки

В обласному центрі Волині водійка тролейбуса вчинила ДТП, внаслідок якого пошкоджень зазнали ще чотири автомобілі.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.11 вересня пообіді, у Луцьку на проспекті Перемоги трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю пʼяти транспортних засобів.Патрульні з'ясували, що водійка тролейбуса не вибрала безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого зіткнулася з автомобілем Volkswagen T-Cross. Далі за інерцією відбулося зіткнення з автомобілем Nissan, який, своєю чергою, зіткнувся з Volkswagen Golf, після чого той вдарився в Toyota.Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, однак транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Інспектори склали на жінку протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.