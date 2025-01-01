У Луцьку водійка тролейбуса вчинила ДТП, в якому пошкодилися 4 автівки
Сьогодні, 22:03
В обласному центрі Волині водійка тролейбуса вчинила ДТП, внаслідок якого пошкоджень зазнали ще чотири автомобілі.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
11 вересня пообіді, у Луцьку на проспекті Перемоги трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю пʼяти транспортних засобів.
Патрульні з'ясували, що водійка тролейбуса не вибрала безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого зіткнулася з автомобілем Volkswagen T-Cross. Далі за інерцією відбулося зіткнення з автомобілем Nissan, який, своєю чергою, зіткнувся з Volkswagen Golf, після чого той вдарився в Toyota.
Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, однак транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Інспектори склали на жінку протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
11 вересня пообіді, у Луцьку на проспекті Перемоги трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю пʼяти транспортних засобів.
Патрульні з'ясували, що водійка тролейбуса не вибрала безпечної швидкості та дистанції, внаслідок чого зіткнулася з автомобілем Volkswagen T-Cross. Далі за інерцією відбулося зіткнення з автомобілем Nissan, який, своєю чергою, зіткнувся з Volkswagen Golf, після чого той вдарився в Toyota.
Внаслідок автопригоди, на щастя, ніхто не постраждав, однак транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Інспектори склали на жінку протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Rheinmetall побудує завод з виробництва снарядів в Україні
Сьогодні, 23:19
На Волині ракета з літака впала на будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 22:23
У Луцьку водійка тролейбуса вчинила ДТП, в якому пошкодилися 4 автівки
Сьогодні, 22:03
На Донеччині від обстрілу загинув воїн з Волині Андрій Денисюк
Сьогодні, 21:21