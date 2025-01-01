На Волині лікарі зробили унікальну операцію без жодного розрізу. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Володимирського ТМО.



Ортопеди-травматологи Володимирського ТМО провели малоінвазивну операцію 14-річній дівчинці. Їй виконали закриту репозицію кісток лівого передпліччя з внутрішньокістковою фіксацією з ТЕНами.



Юній пацієнтці через два невеликі проколи шкіри передпліччя вправили зміщені уламки кістки без хірургічного розрізу, за допомогою спеціальних інструментів, відновлюючи правильне анатомічне положення кістки. Втручання проводилося під рентген-контролем.



Переваги методу:

мінімальна травматизація тканин;

низький ризик інфекційних ускладнень;

швидке загоєння перелому;

збереження функції кінцівки;

косметичний ефект — замість рубців лише два маленькі проколи.



У Володимирському ТМО ми застосовуємо сучасні малоінвазивні методики, щоб пацієнти швидко та безпечно відновлювались після травм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ортопеди-травматологи Володимирського ТМО провели малоінвазивну операцію 14-річному підлітку.Про це повідомляють на сторінці Володимирського ТМО.Ортопеди-травматологи Володимирського ТМО провели малоінвазивну операцію 14-річній дівчинці. Їй виконали закриту репозицію кісток лівого передпліччя з внутрішньокістковою фіксацією з ТЕНами.Юній пацієнтці через два невеликі проколи шкіри передпліччя вправили зміщені уламки кістки без хірургічного розрізу, за допомогою спеціальних інструментів, відновлюючи правильне анатомічне положення кістки. Втручання проводилося під рентген-контролем.мінімальна травматизація тканин;низький ризик інфекційних ускладнень;швидке загоєння перелому;збереження функції кінцівки;косметичний ефект — замість рубців лише два маленькі проколи.У Володимирському ТМО ми застосовуємо сучасні малоінвазивні методики, щоб пацієнти швидко та безпечно відновлювались після травм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію