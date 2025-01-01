На Волині лікарі зробили унікальну операцію без жодного розрізу. ФОТО

На Волині лікарі зробили унікальну операцію без жодного розрізу. ФОТО
Ортопеди-травматологи Володимирського ТМО провели малоінвазивну операцію 14-річному підлітку.

Про це повідомляють на сторінці Володимирського ТМО.

Ортопеди-травматологи Володимирського ТМО провели малоінвазивну операцію 14-річній дівчинці. Їй виконали закриту репозицію кісток лівого передпліччя з внутрішньокістковою фіксацією з ТЕНами.

Юній пацієнтці через два невеликі проколи шкіри передпліччя вправили зміщені уламки кістки без хірургічного розрізу, за допомогою спеціальних інструментів, відновлюючи правильне анатомічне положення кістки. Втручання проводилося під рентген-контролем.
Переваги методу:
 мінімальна травматизація тканин;
низький ризик інфекційних ускладнень;
швидке загоєння перелому;
збереження функції кінцівки;
косметичний ефект — замість рубців лише два маленькі проколи.

У Володимирському ТМО ми застосовуємо сучасні малоінвазивні методики, щоб пацієнти швидко та безпечно відновлювались після травм.

