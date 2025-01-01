На Волині ракета з літака впала на будинок. ВІДЕО





Сталось це в обідню пору, - інформує



За словами очевидців літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, а опісля повернувся у напрямку Білорусі.



Як кажуть джерела телеканалу, у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На щастя, людей у будинку на той момент не було.



Жителі села підтверджують вибух і кажуть, що ракета нібито випадково впала із літака.



У ДБР розповіли, що розпочали розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).





