На Волині ракета з літака впала на будинок. ВІДЕО
У селі Копилля на Волині вдень ракета впала на житловий будинок з винищувача під час навчальних польотів, ніхто не постраждав

Сталось це в обідню пору, - інформує ІА Волинські новини, посилаючись на ТРК «Аверс».

За словами очевидців літак блакитного кольору летів дуже низько над будинками, а опісля повернувся у напрямку Білорусі.

Як кажуть джерела телеканалу, у зруйнованому житловому будинку мешкають батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД. На щастя, людей у будинку на той момент не було.

Жителі села підтверджують вибух і кажуть, що ракета нібито випадково впала із літака.

У ДБР розповіли, що розпочали розслідування за фактом падіння авіаційного боєприпасу з українського винищувача на території села Копилля. На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).


