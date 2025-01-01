12 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження у волинських журналісток(на фото) таТакож особисте свято у громадського діяча Євгена Мікояна.Іменинниками 12 вересня є: Данило, Іван, Микола, Олексій, Семен.Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди та професійних успіхів!12 вересня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Автонома.12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних Сил України. Це свято було встановлено наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року його скасували разом з багатьма іншими професійними святами. Згодом, 2021 року, наказом Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенанта Валерія Залужного, свято було відновлено. Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога.Також 12 вересня Всесвітній день дельфінів. Це глобальна ініціатива, спрямована на підвищення обізнаності про збереження дельфінів та проблеми, з якими вони стикаються. Цей день нагадує про красу, розум і значення цих морських ссавців, а також про нагальну потребу захистити їх від різних антропогенних загроз, таких як руйнування середовища існування, забруднення, полювання та рибальство.А ще 12 вересня День шкільних фотографій. Це свято присвячене збереженню спогадів про шкільні роки через фотографії, які часто стають важливою частиною шкільних альбомів. Цей день нагадує про важливість документування шкільного життя та створення спогадів, які залишаються на все життя. Багато шкіл організовують спеціальні фотосесії, де учні можуть зробити свої індивідуальні та групові фотографії.12 вересня День комп'ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, яке припадає на 256-й день року. Число 256 обрано не випадково: це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта (2 у восьмому ступені). Це свято є визнанням важливості та внеску програмістів і комп’ютерників у сучасний світ. Вони створюють програми, які полегшують наше життя, автоматизують процеси та відкривають нові можливості для розвитку технологій.