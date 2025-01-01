У Луцькому районі зі старого ФАПу роблять молодіжний простір. ВІДЕО





Займаються реставрацією приміщення учасники програми "ВідНОВА:UA". Про це розповіла комунікаційниця регіональної команди громадської організації "Думай і дій для України" Олександра Лось, - пише



Серед учасників, з її слів, є молодь із Харкова, Сум, Миколаєва та Волині.



Тетяна Луценко — сум'янка, вивчає іноземні мови у Харківському університеті. Дівчина розповіла: любить подорожувати, тому вирішила взяти участь у програмі "ВідНОВА:UA", що нині реалізується на Волині, аби зустрітися з однолітками і знайти нових друзів.



"Ми шпаклюємо стіни, будемо їх фарбувати, на вулиці влаштовуємо терасу. Вдома мені не доводилося таким займатися, але раніше брала участь у подібних волонтерських проєктах, тримала уже шпатель у руках. Шуруповертом крутила, тому це така можливість не втратити навички", — сказала учасниця проєкту.



Упродовж п'яти днів учасники молодіжної програми "ВідНОВА:UA" не лише реставрують старий ФАП у новий молодіжний простір, але й отримують нові знання, навички та досвід в інших галузях, також побувають на різних екскурсіях.



Учасниця проєкту з Харкова Дар’я Фурманець зазначила, що опановує спеціальність "Архітектура та містобудування" у місцевому виші. З її слів, наступний етап робіт на цьому об'єкті — фарбування стін.



"Я дуже рада бути залученою до волонтерської діяльності, віднови молодіжних просторів, бо особисто у мене дуже болить на цю тему. І я навчаюся за таким фахом, що я не можу пройти повз цього, для мене це особисто важливо. Ми прибирали залишки наших помилок", — сказала дівчина.



Вперше бере участь у проєкті "ВідНОВА:UA" зі своєю сестрою Дар’я Чернозуб із Миколаєва.Тут, з її слів, поєднує роботу із відпочинком, хоча мріє працювати з авіаційною та ракетно-космічною технікою.



"Ми заповнили анкету і нам через годину написали, що вас відібрали. Цікаво було спробувати щось нове, принести користь країні, громаді та й просто подорожувати. Вдома робили ремонт, фарбували стелю, мали трошки досвіду", — додала студентка.



Після перетворення старого ФАПу в молодіжний простір тут буде три кімнати, санвузол, облаштують територію навколо, розповіла староста Коршева Марія Тарасюк. Наразі, зазначила вона, в селі проживає 300 людей до 35 років.



"Плануємо, щоб тут збиралася молодь, щоб був актовий зал для діток, щоб вони також могли проводити свої заходи. Будемо виділяти кабінет під медицину, якщо буде потрібно. Ми націлені, аби тут був молодіжний центр. У нас в школі немає актового залу, будемо разом із дітьми тут щось проводити. Оскільки в нас молодь активна", — додала посадовиця.



На Волинь приїхали 20 учасників програми "ВідНОВА:UA" з інших міст України, 10 — жителі села Коршів, розповіла комунікаційниця регіональної команди ГО "Думай і дій для України" Олександра Лось.



"Організаторами є ПРООН і фінансується з бюджетів Данії та Японії. Також у нашому випадку допомогла Боратинська сільрада. Оскільки перші підготовчі роботи відбувалися за кошти сільської ради", — зазначила представниця організації.



У майбутньому молодь повинна буде відбудовувати Україну, додали учасники й учасниці програми "ВідНОВА:UA".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Коршів Луцького району 30 учасників із різних областей України віком від 18 до 35 років облаштовують молодіжний простір у приміщенні колишнього ФАПу.Займаються реставрацією приміщення учасники програми "ВідНОВА:UA". Про це розповіла комунікаційниця регіональної команди громадської організації "Думай і дій для України" Олександра Лось, - пише Суспільне. Серед учасників, з її слів, є молодь із Харкова, Сум, Миколаєва та Волині.— сум'янка, вивчає іноземні мови у Харківському університеті. Дівчина розповіла: любить подорожувати, тому вирішила взяти участь у програмі "ВідНОВА:UA", що нині реалізується на Волині, аби зустрітися з однолітками і знайти нових друзів."Ми шпаклюємо стіни, будемо їх фарбувати, на вулиці влаштовуємо терасу. Вдома мені не доводилося таким займатися, але раніше брала участь у подібних волонтерських проєктах, тримала уже шпатель у руках. Шуруповертом крутила, тому це така можливість не втратити навички", — сказала учасниця проєкту.Упродовж п'яти днів учасники молодіжної програми "ВідНОВА:UA" не лише реставрують старий ФАП у новий молодіжний простір, але й отримують нові знання, навички та досвід в інших галузях, також побувають на різних екскурсіях.Учасниця проєкту з Харковазазначила, що опановує спеціальність "Архітектура та містобудування" у місцевому виші. З її слів, наступний етап робіт на цьому об'єкті — фарбування стін."Я дуже рада бути залученою до волонтерської діяльності, віднови молодіжних просторів, бо особисто у мене дуже болить на цю тему. І я навчаюся за таким фахом, що я не можу пройти повз цього, для мене це особисто важливо. Ми прибирали залишки наших помилок", — сказала дівчина.Вперше бере участь у проєкті "ВідНОВА:UA" зі своєю сестрою Дар’я Чернозуб із Миколаєва.Тут, з її слів, поєднує роботу із відпочинком, хоча мріє працювати з авіаційною та ракетно-космічною технікою."Ми заповнили анкету і нам через годину написали, що вас відібрали. Цікаво було спробувати щось нове, принести користь країні, громаді та й просто подорожувати. Вдома робили ремонт, фарбували стелю, мали трошки досвіду", — додала студентка.Після перетворення старого ФАПу в молодіжний простір тут буде три кімнати, санвузол, облаштують територію навколо, розповіла староста Коршева. Наразі, зазначила вона, в селі проживає 300 людей до 35 років."Плануємо, щоб тут збиралася молодь, щоб був актовий зал для діток, щоб вони також могли проводити свої заходи. Будемо виділяти кабінет під медицину, якщо буде потрібно. Ми націлені, аби тут був молодіжний центр. У нас в школі немає актового залу, будемо разом із дітьми тут щось проводити. Оскільки в нас молодь активна", — додала посадовиця.На Волинь приїхали 20 учасників програми "ВідНОВА:UA" з інших міст України, 10 — жителі села Коршів, розповіла комунікаційниця регіональної команди ГО "Думай і дій для України" Олександра Лось."Організаторами є ПРООН і фінансується з бюджетів Данії та Японії. Також у нашому випадку допомогла Боратинська сільрада. Оскільки перші підготовчі роботи відбувалися за кошти сільської ради", — зазначила представниця організації.У майбутньому молодь повинна буде відбудовувати Україну, додали учасники й учасниці програми "ВідНОВА:UA".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію