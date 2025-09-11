Польща відправить в Україну військових, щоб вчитися збивати російські дрони





Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на обізнане джерело, - пише



В агентстві додали, що український президент Володимир Зеленський повідомив, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити в Україну представників своїх збройних сил, щоб ті розібралися в цьому питанні.



За словами Зеленського, Україна розробила власну тактику відбиття російських дронових атак і може дати союзникам усі необхідні рекомендації.



Український президент наголосив, що такі країни, як Польща, повинні вивчити ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка побудована в Україні (від старих кулеметів до сучасних ракет).



Він зазначив, що ракетні системи, такі як Patriot американського виробництва, є занадто дорогими для використання проти дешевших безпілотників, що використовуються Росією.



Читайте також

Президент України Володимир Зеленський

Дата публікації

15:19, 11.09.25

Категорія

Політика

Кількість переглядів

614

Зеленський назвав три причини російської атаки на Польщу

Автор публікації

Фото автора: Ірина Лаб'як

Ірина Лаб'як

«Ніхто у світі не має достатньої кількості ракет, щоб збивати всі різні типи безпілотників», — сказав Зеленський.



Фабіан Хінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень в коментарі Reuters зазначив, щов операції проти 19 дронів у Польщі були задіяні системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та F-35, вертольоти Мі-24, Мі-17 та Black Hawk, літаки радіоелектронної розвідки AWACS та Saab 340, наземні радари.



«Під час розробки західних систем ППО не враховувалися недорогі БПЛА, які будуть використовуватися в таких великих масштабах. Можна збивати їх за допомогою пілотованих літаків, таких як винищувачі та вертольоти, що було продемонстровано, але у разі постійної загрози це вимагає підтримки високого темпу операцій», — наголосив він.



Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.



Два російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі, було знайдено у Мазовецькому воєводстві — за кілька десятків кілометрів від столиці країни Варшави. Один з них упав біля колишнього військового аеродрома, де тепер дислокується підрозділ територіальної оборони.



Після атаки російських дронів на Польщу, вранці у середу, 10 вересня, ще два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після атаки російських дронів на Польщу у цій країні НАТО всерйоз замислились про необхідність підвищення навичок у боротьбі з безпілотниками. Для навчання польські військові можуть відправитися до України.Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на обізнане джерело, - пише ТСН. В агентстві додали, що український президент Володимир Зеленський повідомив, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити в Україну представників своїх збройних сил, щоб ті розібралися в цьому питанні.За словами Зеленського, Україна розробила власну тактику відбиття російських дронових атак і може дати союзникам усі необхідні рекомендації.Український президент наголосив, що такі країни, як Польща, повинні вивчити ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка побудована в Україні (від старих кулеметів до сучасних ракет).Він зазначив, що ракетні системи, такі як Patriot американського виробництва, є занадто дорогими для використання проти дешевших безпілотників, що використовуються Росією.Читайте такожПрезидент України Володимир ЗеленськийДата публікації15:19, 11.09.25КатегоріяПолітикаКількість переглядів614Зеленський назвав три причини російської атаки на ПольщуАвтор публікаціїФото автора: Ірина Лаб'якІрина Лаб'як«Ніхто у світі не має достатньої кількості ракет, щоб збивати всі різні типи безпілотників», — сказав Зеленський.Фабіан Хінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень в коментарі Reuters зазначив, щов операції проти 19 дронів у Польщі були задіяні системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та F-35, вертольоти Мі-24, Мі-17 та Black Hawk, літаки радіоелектронної розвідки AWACS та Saab 340, наземні радари.«Під час розробки західних систем ППО не враховувалися недорогі БПЛА, які будуть використовуватися в таких великих масштабах. Можна збивати їх за допомогою пілотованих літаків, таких як винищувачі та вертольоти, що було продемонстровано, але у разі постійної загрози це вимагає підтримки високого темпу операцій», — наголосив він.Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня під час масованої повітряної атаки на Україну до сусідньої Польщі залетіли російські безпілотники.Два російські безпілотники, які порушили повітряний простір Польщі, було знайдено у Мазовецькому воєводстві — за кілька десятків кілометрів від столиці країни Варшави. Один з них упав біля колишнього військового аеродрома, де тепер дислокується підрозділ територіальної оборони.Після атаки російських дронів на Польщу, вранці у середу, 10 вересня, ще два безпілотники порушили повітряний простір Литви — ще однієї країни НАТО, яка межує з Росією.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію